El presidente Luis Abinader anunció ayer el relanzamiento y fortalecimiento institucional del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) con miras a transformar la formación de los servidores públicos y convertirla en el eje central de la modernización del Estado.

El mandatario hizo el anuncio al encabezar la primera reunión del Consejo Consultivo y del Consejo Académico en las instalaciones del INAP, junto al ministro de Administración Pública (MAP) Sigmund Freund.

Anunció asimismo, el inicio de nuevas cohortes con para otorgar 500 becas adicionales que ampliarán el impacto de la formación especializada y fortalecer la administración pública.

También instruyó reforzar la plataforma virtual educativa del INAP para ampliar la cobertura de los programas formativos en todo el territorio nacional y la actualización de los planes de estudio para incorporar contenidos vinculados a la innovación, las competencias digitales, la gobernanza, la ética y la integridad.

añadió que en los próximos días será la graduación de 368 servidores públicos que cursan la Maestría en Gestión Pública y Gobernanza, un programa financiado por el Gobierno y ejecutado en coordinación con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que incluyen maestría y diplomado.