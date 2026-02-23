Ángel Martínez Reynoso recibe Reconocimiento Especial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En una emotiva edición especial de la Gala Joven Internacional, celebrada en honor al Día Nacional de la Juventud y la Independencia de la República Dominicana, Ángel Martínez Reynoso fue distinguido con un Reconocimiento Especial por su destacado recorrido profesional y su impacto positivo en la comunidad dominicana en el exterior.

La ceremonia, realizada en la Biblioteca Pública de Yonkers, Riverfront, reunió a líderes comunitarios, jóvenes profesionales y miembros de la diáspora dominicana, en un encuentro que celebró el talento, la dedicación y el liderazgo de quienes ponen en alto el nombre del país más allá de sus fronteras.

Reynoso fue reconocido por su labor como especialista en perfil crediticio, contribuyendo al empoderamiento financiero de cientos de familias latinas mediante educación, asesoría estratégica y fortalecimiento del historial crediticio. Su compromiso y pasión reflejan el verdadero espíritu de liderazgo y servicio que caracteriza a la juventud dominicana.

Durante su discurso de agradecimiento, Martínez Reynoso expresó su profundo reconocimiento al director del galardón, Henry Rijo, por crear espacios que exaltan el talento joven dominicano.

Asimismo, agradeció a su gestor de marca personal, Omdris Reynoso, bajo la productora “Between Brothers”, por su acompañamiento estratégico y respaldo constante en su crecimiento profesional.

La Gala Joven Internacional reafirma su compromiso de honrar a jóvenes líderes cuya labor inspira, transforma y fortalece el orgullo dominicano dentro y fuera de la República Dominicana, destacando historias de éxito y ejemplos de superación que motivan a toda la comunidad.

