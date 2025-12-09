Artistas lloran la muerte de Rafael Ithier y lo resaltan

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Rafael Ithier, quien fundó y dirigió El Gran Combo de Puerto Rico, en mayo de 1962, falleció la noche del sábado a los 99 años de edad en su hogar en Bayamón, Puerto Rico, rodeado de sus hijos.

Los exintegrantes de El Gran Combo de Puerto Rico: Charlie Aponte, Andy Montañez, Anthony García y Papo Rosario, le dicen adiós a su “padre” Rafael Ithier.

El dolor de su partida, es compartido por cantantes puertorriqueños como Gilberto Santa Rosa, Elvis Crespo, Olga Tañón y Víctor Manuelle, quienes lloran la muerte del líder.

ELVIS CRESPO

“Me siento bendecido por la maravillosa oportunidad que me regaló Dios de haber visto en vivo, en mi adolescencia, al maestro de maestros Rafael Ithier con el Gran Combo. De manera magistral dirigía nuestra institución musical.

Como fanático, siempre agradeceré su entrega y la pasión que puso en cada escenario y en cada producción. Como compañero artista, las mejores lecciones que aprendí me las enseñó con su voz ronca, llena de historia y disciplina. Gracias, Puerto Rico, por regalarme cultura... y por regalarnos a Rafael Ithier”

CHARLIE APONTE

“Me uno en la pérdida y el dolor que hoy abarca el mundo, me es difícil manifestarme o escribir en este momento, estuve como todos saben 41 años con el Gran Combo de Puerto Rico y desde el primer momento en que entré fui tratado como parte de una familia, especialmente por Rafael y su esposa Carmín”.

GILBERTO SANTA ROSA

“Con el dolor de un hijo que pierde a un padre, despido a mi “Querido Viejo” Rafael Ithier... Conocí el genio musical y la persona maravillosa. El líder y administrador natural y al jefe de familia amoroso y cumplidor. El patriota, el fanático del baseball, el jíbaro humilde de Monacillos que se levantó por encima de sus estrecheces y limitaciones y se convirtió en un icono (aunque nunca lo quiso aceptar) de la cultura puertorriqueña.

ANDY MONTAÑEZ

“Rafa fue mi apoyo. Fue él que me llevo de la mano y siempre me apoyó. Somos compadres. Es el padrino de Liza y siempre voy a estar agradecido con Rafa. Siempre lo veo como un padre y guía”, reveló el artista en una entrevista publicada en El Nuevo Día de Puerto Rico.

VÍCTOR MANUELLE

En su cuenta de Facebook, el cantante Víctor Manuelle reconoció el impacto eterno del legado de Ithier, y su música en todos los que forman parte del género salsero, señalando que Puerto Rico y el mundo están de luto por la partida del “jefe de la tribu de los mulatos del sabor y el profesor de la universidad de la salsa. Con emotividad, imaginó a Ithier llegando al cielo y diciéndole a Dios con su característica voz ronca: ‘esto está chévere, chévere’”.

Su mensaje refleja el respeto y admiración que Ithier inspiró en la comunidad salsera y en quienes tuvieron la fortuna de conocerlo y aprender de él. Al músico Rafael Ithier le sobreviven su esposa Carmen Soto y sus hijos Carlos, Pedro.