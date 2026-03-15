Conan O’Brien inaugura la gala de los Óscar 2026 con humor y sátira cinematográfica

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La ceremonia de los Premios Óscar 2026 arrancó con un toque de comedia gracias al presentador Conan O’Brien, quien abrió la gala con un video en el que se insertó en escenas de las películas nominadas este año.

Para la ocasión, O’Brien apareció caracterizado como el personaje interpretado por Amy Madigan en “Weapons”, arrancando risas y aplausos del público.

Tras el clip inicial, el presentador dio paso a su tradicional monólogo humorístico, en el que combinó ironía y referencias a la industria del cine, marcando el tono festivo de una noche que promete grandes emociones y sorpresas.