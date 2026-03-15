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Se abre el telón

Conan O’Brien inaugura la gala de los Óscar 2026 con humor y sátira cinematográfica


Para la ocasión, O’Brien apareció caracterizado como el personaje interpretado por Amy Madigan en “Weapons”, arrancando risas y aplausos del público

Conan O’Brien inaugura la gala de los Óscar 2026 con humor y sátira cinematográfica

Conan O’Brien inaugura la gala de los Óscar 2026 con humor y sátira cinematográfica

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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La ceremonia de los Premios Óscar 2026 arrancó con un toque de comedia gracias al presentador Conan O’Brien, quien abrió la gala con un video en el que se insertó en escenas de las películas nominadas este año. 

Para la ocasión, O’Brien apareció caracterizado como el personaje interpretado por Amy Madigan en “Weapons”, arrancando risas y aplausos del público.

Tras el clip inicial, el presentador dio paso a su tradicional monólogo humorístico, en el que combinó ironía y referencias a la industria del cine, marcando el tono festivo de una noche que promete grandes emociones y sorpresas.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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