Sin Netflix: ¿Qué significa la fusión entre Paramount y Warner Bros. para Holywood?

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Dos de los estudios más antiguos de Hollywood podrían estar fusionándose en uno solo. En un giro sorprendente tras una guerra de ofertas que duró meses, Paramount se ha alzado como el aparente vencedor en la puja por adquirir Warner Bros.

Netflix, que se retractó del acuerdo el jueves, esperaba quedarse con el estudio cinematográfico y su vasta filmografía. Paramount lo quiere todo: películas, canales de cable y noticias.

Hace casi 10 años, los seis grandes de Hollywood se convirtieron en los cinco grandes cuando Disney compró la mayor parte de 20th Century Fox . Ahora los cinco grandes parecen estar destinados a convertirse en los cuatro grandes, incluidos Universal y Sony, y el negocio cinematográfico de Hollywood se encuentra nuevamente en un momento de profunda transición.

Esto es lo que sabemos, lo que no sabemos y algunas preguntas candentes.

¿Por qué Netflix se retiró de la pelea?

En pocas palabras, ya no era “financieramente atractivo”, dijo la compañía.

En diciembre, Netflix llegó a un acuerdo para adquirir algunos de los activos de Warner Bros. Discovery: su catálogo, su estudio cinematográfico y HBO. Casi inmediatamente, Paramount, que meses antes había expresado interés en comprar Warner Bros., inició una oferta pública de adquisición (OPA) hostil por toda la compañía, que culminó con una oferta de 31 dólares por acción esta semana. Netflix, cuya oferta anterior era de 27,75 dólares por acción, se negó a presentar una contraoferta.

“Creemos que habríamos sido firmes defensores de las marcas icónicas de Warner Bros.”, declararon los codirectores ejecutivos de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, en un comunicado conjunto. “Pero esta transacción siempre fue una ventaja al precio justo, no una necesidad a cualquier precio.”

Warner había respaldado repetidamente el acuerdo que alcanzó con Netflix hasta el jueves por la noche, cuando su directorio continuó recomendando Netflix incluso mientras calificaba la oferta de Paramount , valorada en alrededor de 111 mil millones de dólares incluida la deuda, de "superior".

David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, dijo en un comunicado que están entusiasmados con "el potencial de una combinación de Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery y no podemos esperar para comenzar a trabajar juntos para contar historias que conmuevan al mundo".

¿Cuáles son los planes de Paramount con Warner Bros.?

El presidente y director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, ha dicho que le gustaría aumentar su programación combinada a más de 30 películas al año, manteniendo a Paramount y Warner Bros. como operaciones independientes.

En documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores el mes pasado, Paramount dijo: “Nuestra prioridad es construir un negocio y una industria vibrantes y saludables, que apoyen a Hollywood y a la creatividad, beneficien a los consumidores, fomenten la competencia y fortalezcan el mercado laboral en general”.

También dijeron que buscarían formas de ahorrar unos 6.000 millones de dólares mediante recortes de empleos en “operaciones duplicadas”.

Los ejecutivos de Paramount han argumentado que la fusión con Warner le permitirá competir con rivales más grandes, particularmente en el espacio de streaming, y ofrecer bibliotecas de contenido más grandes para sus clientes.

¿Cómo está respondiendo Hollywood?

En reminiscencias de las horas posteriores al anuncio del acuerdo con Netflix en diciembre, aún no hay mucha charla pública de parte de aquellos dentro de la industria, pero con varias entregas de premios en el futuro cercano, incluido el Actor Awards del domingo , el silencio relativo está a punto de romperse pronto.

La noticia de Paramount se conoció mientras se realiza la promoción de la última película de Warner Bros., "The Bride". La cineasta Maggie Gyllenhaal dijo a The Associated Press el viernes que no se sentía preparada para hablar específicamente sobre el acuerdo, pero elogió al estudio que apoyó su película.

“Estaba leyendo tuits al respecto al despertarme esta mañana”, dijo Gyllenhaal. “No tengo una postura definida, pero me siento profundamente apoyado por Pam (Abdy) y Mike (DeLuca), (presidentes de Warner Bros. Motion Pictures), y siento que han tomado un camino ligeramente diferente al de la mayoría de las personas que los rodean. Han apoyado películas que realmente tratan sobre algo, al mismo tiempo que, creo, animan a los cineastas que las realizan a llegar al mayor público posible. Esa combinación es muy específica y muy valiosa”.

El estado actual de las películas de Paramount frente a Warner Bros.

Warner Bros., uno de los estudios más favorables a los cineastas, ha tenido un año excepcional con grandes éxitos de taquilla y éxitos de crítica. Este año, obtuvieron 30 nominaciones al Óscar gracias a "Sinners", "One Battle After Another" y "Weapons". Las películas de Paramount no recibieron ninguna.

En 2025, las películas de Warner Bros. (incluidas “A Minecraft Movie”, “Superman” y “Sinners”) también representaron el 21% de la taquilla nacional; la participación de mercado de Paramount fue solo del 6%, impulsada en gran medida por “Misión: Imposible - El ajuste de cuentas final”, que ni siquiera se ubicó entre las 10 primeras (estuvo en el puesto 11).

En noviembre, Paramount se comprometió a aumentar su producción cinematográfica para 2026 a al menos 15 películas. Antes de la fusión con Skydance, el estudio estrenaba ocho películas al año con mayor regularidad.

Aunque el 2025 menos que estelar de Paramount se ha atribuido al régimen anterior, Skydance tampoco ha tenido la mejor racha en taquilla, y sus mayores éxitos se han centrado en Tom Cruise, con “Top Gun: Maverick”, su única película de mil millones de dólares, y seis “Misión: Imposibles”. Sus intentos de reiniciar la franquicia “Terminator” fueron menos exitosos.

Si bien Warner Bros. ha tenido éxito con una combinación de películas originales y de franquicia, la oferta de Paramount está decididamente más cargada de franquicias con propiedad intelectual como “Transformers”, “Scream”, “Sonic the Hedgehog” y “Paw Patrol” en su arsenal.

¿Será este un mejor resultado para las salas de cine?

Cinema United , la organización comercial que representa a las salas de cine, se opuso rotundamente a que Warner Bros. fuera propiedad de Netflix por temor a las consecuencias para las salas. La exhibición y la taquilla no se han recuperado por completo desde la pandemia; anteriormente, la taquilla nacional anual solía superar los 11 000 millones de dólares. Desde 2020, solo ha superado los 9 000 millones de dólares una vez.

Pero la consolidación también es preocupante. Si bien Paramount cuenta con una sólida trayectoria en la distribución en salas, Cinema United también se mostró preocupado por ese resultado, lo cual explicó en una declaración ante la audiencia del subcomité judicial del Senado a principios de febrero.

“Si Paramount u otro gran estudio termina desplazando a Netflix como comprador, nuestras preocupaciones no son menos serias”, escribió la organización comercial. “Una fusión de Paramount y Warner Bros., por ejemplo, concentraría hasta el 40% de la taquilla nacional anual en manos de un solo estudio dominante”.

En teoría, una proyección garantizada de 30 películas al año sería una buena noticia para las salas de cine, suponiendo que todas se estrenen en salas y no se trate de una combinación de títulos en cines y streaming, como ha sucedido con 20th Century Studios, propiedad de Disney. Sin embargo, algunos dudan que esto se concrete.

El historiador y autor de Hollywood, Mark Harris, escribió en Bluesky que «la idea de una fusión entre Paramount y WB que produzca entre 30 y 40 películas al año es una ficción absurda». Predijo que primero Warner Bros. se convertiría en el sello «elegante» dentro de Paramount, «luego se convertiría en el sello especializado o de streaming. Y luego desaparecería».

¿Se combinarán HBO Max y Paramount+?

Esto aún no está claro. Es posible que se produzca una situación de agrupación de contenidos, como ocurrió con Disney+ y Hulu.

¿Qué pasará con los lotes de estudio?

Dado que Paramount ha asumido miles de millones de dólares en deuda y capital para concretar este acuerdo, muchos se preguntan qué pasará con los dos estudios de California, especialmente en un momento en el que las producciones son cada vez más raras en California.

El histórico terreno de Paramount en Melrose, Los Ángeles, cuenta con 30 escenarios en 26 hectáreas, donde se han rodado producciones desde "Sunset Boulevard" hasta "Forrest Gump". Los estudios Warner Bros. en Burbank se encuentran en un terreno de 44 hectáreas con 31 estudios de sonido y 11 decorados exteriores, donde se han rodado producciones como "My Fair Lady", "Gilmore Girls" y "Friends". Ambos son sitios históricos por derecho propio. Warner Bros. también cuenta con un enorme estudio en el Reino Unido, en Leavesden.

¿Los reguladores aprobarán el acuerdo?

Eso está por verse. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya ha iniciado revisiones, y se espera que otros países también lo hagan.