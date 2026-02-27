¿Bueno o malo? Ciudadanos reaccionan al discurso del presidente Luis Abinader

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El discurso del presidente Luis Abinader, para su sexta rendición de cuentas en el Congreso Nacional en este 182 aniversario de la Independencia dominicana, ha generado opiniones encontradas entre algunos ciudadanos.

Consultados por el periódico Hoy, dominicanos expresaron que las palabras del mandatario "fue más de lo mismo", mientras que otros valoraron como positivo lo expresado por el jefe de Estado.

"Mucho robo. Mucho robo, la gente sigue robando, Senasa... Con eso te digo todo", expresó un señor quien se identificó solo como El Geiby.

"El presidente se ha olvidado de todo. Se ha perdido la expectativa de los jóvenes. Se ha olvidado de todo", dijo otro de los consultados, quien prefirió no decir su nombre.

"Él dio un buen discurso. Dijo sus cosas buenas y malas, positivas y negativas", aseveró Roberto.

Oposición política

En tanto, el dirigente político Abel Martínez afirmó que el reciente discurso presidencial estuvo cuidadosamente elaborado y apeló a grandes metas nacionales, pero advirtió que el país necesita hechos concretos y no retórica recurrente.

“El discurso tuvo forma de poema. Y como todo poema, se escucha bien, inspira y apela a la esperanza. Nadie puede negar que hablar de desarrollo, tecnología, reducción de pobreza y modernización del Estado suena correcto. Si todo lo anunciado se materializara plenamente, la República Dominicana avanzaría con paso firme”, expresó Martínez.

No obstante, sostuvo que la verdadera preocupación radica en que muchas veces esos planteamientos se quedan en el plano declarativo.

“La República Dominicana no necesita más versos; necesita resultados tangibles en la vida diaria de su gente. No es la primera vez que escuchamos metas ambiciosas y transformaciones estructurales que luego no se reflejan en el bolsillo de los ciudadanos, en la seguridad o en la calidad de los servicios públicos”, señaló.

Del mismo modo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), criticó los avances económicos que expresó Abinader en su discurso, entre ellos, el pago "sostenido de la deuda", las exportaciones, el desempleo, la inseguridad, salud, infraestructura y otros.

"Lo que el Gobierno presenta como estabilidad macroeconómica es, en la práctica, una economía más presionada, con menos márgenes de maniobra y con mayores riesgos para el futuro", dijo el secretario general del partido morado, Johnny Pujols.

De su lado, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, afirmó este viernes que el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader evidenció “una desconexión entre la narrativa oficial y la realidad cotidiana que vive el pueblo dominicano”.

Al ofrecer su valoración en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, Fernández sostuvo que el mandatario “no pudo ocultar el hecho fatídico de que nuestra economía en el 2025, solo obtuvo un débil crecimiento de 2.1% del PIB”, cifra que, a su juicio, desmiente el tono triunfalista expuesto ante la Asamblea Nacional.

El exmandatario señaló que, aunque el jefe de Estado intentó justificar el desempeño económico comparándolo con el promedio regional, “lo cierto es que en el 2025 la República Dominicana creció menos que Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Ese hecho no ocurría desde hacía más de dos décadas”.