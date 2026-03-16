Sean Penn conquista Hollywood con su tercer Óscar

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La 98.ª edición de los Premios Óscar reconoció al veterano actor Sean Penn con la estatuilla a mejor actor de reparto por su papel en la película “One Battle After Another”. El anuncio fue realizado por Kieran Culkin, en una de las categorías más esperadas de la noche.

Con este triunfo, Penn suma su tercer Óscar en su carrera, consolidando aún más su legado como uno de los intérpretes más destacados de Hollywood. El galardón también representa el segundo premio para la película “One Battle After Another”, que se posiciona como una de las producciones más exitosas de la gala.