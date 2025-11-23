Bad Bunny regala canciones exclusivas y une fuerzas con Romeo Santos en Santo Domingo

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La segunda noche de Bad Bunny en el Estadio Olímpico Félix Sánchez se convirtió en un acontecimiento sin precedentes para la música en República Dominicana. Con el recinto abarrotado y un público que no dejó de corear cada canción, el artista puertorriqueño sorprendió al invitar al “Rey de la Bachata”, Romeo Santos, en un momento que desató euforia colectiva.

El concierto, parte de su gira internacional, no solo reafirmó el poder de convocatoria del llamado “Conejo Malo”, sino también su vínculo con el país. “RD también es mi casa”, expresó Benito en medio del espectáculo, frase que fue recibida con ovaciones y que selló la conexión emocional con sus seguidores dominicanos.

Una noche de exclusivas

La segunda función incluyó un repertorio especial con canciones exclusivas para República Dominicana, lo que convirtió la velada en un evento único dentro de su gira. La producción desplegó pantallas gigantes, efectos visuales y un montaje de primer nivel que acompañó cada interpretación.

El Estadio Olímpico, con capacidad para más de 50 mil personas, se convirtió en epicentro de la cultura urbana y caribeña. La multitud, que agotó las boletas en tiempo récord, vivió un espectáculo que trascendió lo musical y se convirtió en un fenómeno social.