Bruno Mars anuncia más conciertos en su gira 'The Romantic': ¡No te quedes sin entradas!

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Bruno Mars ha añadido un total de 31 nuevas fechas a la gira mundial 'The Romantic' por la "abrumadora" demanda de entradas. De este modo, el artista ofrecerá un total de 69 conciertos en estadios de Norteamérica y Europa.

'The Romantic Tour' se ha convertido en la gira que más entradas ha logrado vender en un solo día en la historia de Live Nation en Norteamérica, según señaló este jueves la plataforma en una nota.

Ayer se conocieron nuevas fechas en Madrid, Londres, París, Milán y otras ciudades europeas. Hoy Live Nation ha detallado la lista completa de las nuevas fechas.

Ciudades como Las Vegas (10-11 de abril), Arlington (18-19 abril), Atlanta (25-26 de abril), Detroit (9-10 de mayo), Chicago (16-17 de mayo), Miami (19-20 de septiembre), Santa Clara (10-11 de octubre), Madrid (10-11 de julio), Milán (14-15 de julio) y otras ciudades tendrán dos citas.

París (18, 20 y 21 de junio)y Vancouver (14, 16 y 17 de octubre) acogerán tres noches cada una a Mars y en Toronto (23, 24, 27 y 28 de mayo), Ámsterdam (2, 4 ,5 y 7 de julio), East Rutherford (21, 22, 25 y 26 de agosto) y Los Ángeles (2, 3, 6 Y 7 octubre) se amplían a cuatro conciertos.

Londres vivirá una cifra extraordinaria con seis noches consecutivas en el estadio de Wembley en julio, los días 18, 19, 22, 24, 25 y 28 de julio. Aunque aún no llega a las 10 actuaciones de Coldplay en 2025 o las 8 de Taylor Swift en 2024.

Mars anunció el pasado día 8 su nueva gira internacional para presentar su nuevo disco, 'The Romantic', que saldrá a la venta el 27 de enero.

Desde que se abrió la preventa para los conciertos en Europa ayer, la lista de espera para alcanzar el turno de compra superaba las 80.000 personas para muchos de los conciertos europeos y hoy, en la venta general, ronda las 20.000.

Los fans del cantante han mostrado su frustración por la dificultad para hacerse con entradas del cantante, cuya gira por grandes estadios durará seis meses y comenzará el 10 de abril en Las Vegas, para finalizar el 17 de octubre en Vancouver (Canadá).

Mars estará acompañado en todas las fechas por su colaborador de Silk Sonic Anderson Paak, como DJ Pee Wee. Y los teloneros incluyen a Victoria Monét, Raye y Leon Thomas.

'The Romantic Tour' es una producción de Live Nation y en ella pondrá en escena las nuevas composiciones de su primer álbum de estudio en seis años.

El cantante y compositor nacido en Hawái anunció en su perfil de redes sociales la semana pasada que 'The Romantic' será su cuarto álbum de estudio y su primer trabajo en solitario desde '24K Magic', lanzado en 2016.

En un post en la red X publicó lo que podría ser la carátula de este álbum con un retrato suyo en blanco y negro y enmarcado con flores.

Su último proyecto se materializó en 2021, como parte de Silk Sonic junto a Anderson Paak, con el disco 'An Evening With Silk Sonic', que les valió los premios Grammy a la grabación del año, canción del año, mejor interpretación de 'R&B' y mejor canción de 'R&B'.

Aunque Mars ha estado alejado de los focos como solista, pasó 2025 dominando las listas de éxitos con diversas colaboraciones. 'Die With a Smile', su dueto con Lady Gaga, fue uno de los sencillos más exitosos del año y se llevó el Grammy a mejor interpretación a dúo. Mientras que 'APT', junto a Rosé, cuenta con tres nominaciones a los Grammy 2026.