Acuerdo entre EE.UU. y Taiwán fortalece alianza estratégica frente a China

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El reciente acuerdo comercial firmado entre Estados Unidos y Taiwán, valorado en 250 mil millones de dólares, representa más que una transacción económica: constituye un movimiento geopolítico clave que refuerza la cadena de suministros tecnológicos y envía un mensaje directo a China.

Así lo afirmó el analista político internacional y exdiplomático cubanoamericano Luis Zúñiga, quien considera que el pacto tiene tres implicaciones fundamentales: comercial, estratégica y política, con impacto directo en el equilibrio del Pacífico.

En el plano comercial, Zúñiga destacó que la nivelación de los aranceles de Taiwán a un 15%, equiparando a la isla con socios como Japón y Corea del Sur, coloca a Taipéi en una posición competitiva privilegiada dentro del mercado estadounidense.

No obstante, subrayó que el elemento central del acuerdo es estratégico. “Taiwán lidera la tecnología mundial de chips y microprocesadores”, explicó, al señalar que estos componentes son esenciales para equipos civiles y sistemas de defensa. El acuerdo permitirá a las industrias estadounidenses acceder a tecnología avanzada y a desarrollos en inteligencia artificial.

Zúñiga puntualizó que Taiwán mantendrá en su territorio la investigación y el desarrollo, con el fin de preservar su liderazgo tecnológico.

En el ámbito político, sostuvo que el fortalecimiento del vínculo comercial refuerza el respaldo de Washington al statu quo en la isla. A su juicio, el interés de Pekín no es solo territorial, sino también económico, debido al valor estratégico de la cadena de suministro tecnológica.

El acuerdo también contempla una inversión recíproca de 250 mil millones de dólares por parte de Taiwán en industrias estadounidenses. En las negociaciones participaron el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, y el representante comercial Jamieson Greer.

Según el análisis, la alianza consolida a Taiwán como un socio económico robusto y perfila un nuevo escenario en la competencia tecnológica y geopolítica en Asia.