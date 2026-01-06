Marel Alemany inicia el 2026 con un concierto emotivo en Casa de Teatro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El cantautor Marel Alemany dio inicio al 2026 con un concierto profundamente emotivo y completamente abarrotado el pasado día dos de enero en Casa de Teatro, donde la música de autor encontró un público ávido de honestidad, sensibilidad y sentido.

Desde poco después de las diez de la noche y hasta pasadas las doce, el cantautor se mantuvo en escena ante un lugar que superó su capacidad habitual: el público ocupó no solo cada asiento disponible, sino también las escaleras e incluso parte del escenario, en una comunión genuina entre el artista y sus seguidores.

Durante más de dos horas, los asistentes corearon cada una de sus canciones, creando una atmósfera colectiva de intimidad, donde las letras profundas y la organicidad marcaron el pulso de una noche mágica. El concierto se convirtió así en una celebración de la música que dialoga con el alma y se hace personal.

La noche contó con la participación de invitados especiales como Laura Rivera y Gisselle Mota, quienes sumaron matices y sensibilidad al espectáculo, mientras que la apertura estuvo a cargo de Luis Tomás, preparando el terreno con una propuesta afín al espíritu del encuentro.

La producción general del concierto estuvo a cargo de Indiexpuesto, logrando una puesta en escena libre que permitió que la música y el mensaje fueran los verdaderos protagonistas.

Con este concierto, Marel Alemany anunció nueva producción este 2026, y reconfirma una audiencia sólida y comprometida para la música de autor en República Dominicana, dispuesta a comenzar el año conectando desde lo auténtico.