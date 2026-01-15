Promapec presenta su concierto benéfico 'Todo Beethoven' con Daumants Liepiņs

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un esfuerzo por continuar impulsando el desarrollo educativo de las personas en condiciones de vulnerabilidad, la institución sin fines de lucro Promoción Apec (Promapec) anunció su concierto de gala anual titulado “Todo Beethoven”, que tendrá efecto el próximo 11 de febrero, a las 8:30 de la noche, en la sala principal Carlos Piantini, del teatro nacional Eduardo Brito.

El evento artístico, que se perfila como uno de los encuentros más relevantes del inicio de año, contará con la participación estelar del destacado pianista letón Daumants Liepiņs, cuya ascendente carrera en Europa lo ha posicionado como uno de los intérpretes más agudos del repertorio clásico y romántico de su generación.

Bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez, Liepiņs asumirá el reto de interpretar el majestuoso concierto para piano y orquesta número 5 en Mi Bemol, conocido como "Emperador", una de las piezas más exigentes y sublimes de Ludwig van Beethoven. Su presencia en el país junto a la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, compuesta para esta ocasión por 72 músicos, asegura una ejecución de altísimo nivel para el público dominicano.

Los detalles del concierto clásico fueron ofrecidos este miércoles durante un encuentro efectuado en el salón Apec José María Bonetti Burgos, de la avenida Máximo Gómez, encabezado por Amaurys Sánchez, productor general del evento; Guaroa Noboa, presidente de la junta de directores de Promapec; Jacqueline Herrera, directora; Leandro Feliz, director y Lissette Goico, directora ejecutiva.

Más allá de la excelencia musical, el evento constituye la principal plataforma de recaudación de fondos de Promapec para el año 2026. Los recursos obtenidos serán vitales para fortalecer los programas de becas de formación técnica y pasantías destinados a jóvenes y adultos de sectores vulnerables, brindándoles herramientas para la inserción laboral y el progreso económico.

Detalles y boletas para asistir a esta gala benéfica, que tendrá una duración aproximada de dos horas, pueden ser adquiridas en Uepa Tickets, CCN Servicios, Supermercados Nacional y Jumbo, en el Club de Lectores del Listín Diario y la Fundación Sinfonía.

Las entradas oscilan desde los RD$2,000.00, en balcón, hasta los RD$5,000.00 en platea centro. Para más información los interesados pueden comunicarse al teléfono de PROMAPEC 809 544-0140.

El invitado internacional

Un solista de prestigio internacional Daumants Liepiņs, nacido en Ogre, Letonia, llega a Santo Domingo precedido por importantes reconocimientos, entre los que destaca el prestigioso Grand Music Award for New Artist of the Year.

Su discografía, bajo sellos de renombre mundial como Naxos Records y SKANI, incluye interpretaciones aclamadas de compositores como Rachmaninoff, Soler y Zemzaris, lo que avala su versatilidad y profundidad técnica.

A sus 31 años, Liepiņs ha sido nominado a premios de la industria como el Annual Latvian Music Recording Award for Classical and Vocal Music Album, consolidándose como un artista que combina la fuerza interpretativa con una sensibilidad única.

Sobre Promapec

Promoción Apec ha capacitado a más de 57 mil dominicanos de escasos recursos económicos en oficios técnicos, microempresas y desarrollo humano. Entre las áreas formativas se destacan capacitaciones en Farmacia, Informática, Contabilidad, comercio, secretariado, bisutería, cosmetología, artes gráficas, artesanía, corte y confección, repostería y pastelería, enfermería, manejo de programas de Office e internet, contabilidad para el área de Audiovisuales y formaciones dirigidas a estudiantes de tandas extendidas de las escuelas públicas, entre otras.

Creada en 1982 como parte del grupo Apec, Promapec es una institución sin fines de lucro cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de los sectores vulnerables, a través de la integración de valores personales y el acceso a la formación técnica.

Su misión es promover el desarrollo integral de los dominicanos, transformándolos en una fuerza productiva que contribuya al progreso económico y social del país.

Desde sus inicios, Promapec orienta sus esfuerzos a grupos poblacionales con escasas oportunidades, concentrando sus actividades en cursos cortos de capacitación laboral que permiten a los participantes integrarse al mercado productivo, ya sea mediante el empleo o el emprendimiento.

Su accionar se rige por valores institucionales como compromiso, responsabilidad, integridad, credibilidad y proactividad, lo que impulsa a Promapec a mejorar continuamente sus servicios académicos y sociales.