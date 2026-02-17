Eddy Herrera le canta a los corazones rotos en merengue

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Aunque estamos en el mes del amor, la realidad es que mientras unos celebran, otros sufren por sus decepciones amorosas y para ellos, esos que caminan con el corazón roto, está concebida, “Si no era yo”, el tercer sencillo del álbum Novato Apostador de Eddy Herrera.

Con letras de César David Castro, esta canción, que forma parte del disco ganador del Latin Grammy en la categoría “Mejor Álbum Tropical Merengue y/o Bachata”, es uno de los merengues románticos de la producción.

“‘Si no fuera yo’ es una de mis canciones favoritas de este álbum, compuesto por canciones de amor y desamor y por eso, quisimos lanzarlo tanto en merengue como en balada. En este trabajo discográfico se les canta a todos, hay canciones para los enamorados, para los despechados y también para el que simplemente quiere escuchar y bailar buena música”, resaltó Herrera.

El destacado productor musical Junior Cabrera fue el responsable de producir ambas versiones, merengue y balada. El merengue se estrenó el pasado viernes 13 de este mes y la balada el viernes 20 a través de la radio nacional, plataformas digitales y otros mercados.