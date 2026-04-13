Así transcurre el segundo día de entrega de la nueva cédula en la JCE

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Decenas de ciudadanos se han dado cita este lunes en la sede de la Junta Central Electoral (JCE) para obtener su nueva cédula, en el segundo día de implementación del proceso por mes de cumpleaños.

En los alrededores del recinto se observaban personas organizadas en asientos a la espera de su turno, mientras que en el interior otros avanzaban con el trámite de entrega del documento.

Algunos ciudadanos destacaron la rapidez del proceso, asegurando que en unos 20 minutos lograron completar la solicitud y recibir su nueva cédula.

Ciudadano recibe su nueva cédulaJCE

Proceso

La JCE ha informado que el proceso puede tomar entre 15 y 20 minutos por persona y que la emisión del documento es gratuita.

Además, durante el trámite los ciudadanos pueden actualizar datos como dirección, estado civil, tipo de sangre o condiciones médicas, siempre que presenten los documentos requeridos en algunos casos.

El trámite incluye la toma de datos biométricos como fotografía, firma y huellas dactilares, la validación de la información personal y la personalización del documento antes de su entrega.

Ciudadana recibe su nueva cédulaJCE

Seguridad

La nueva cédula no solo cambia en diseño. Está fabricada en policarbonato, un material más resistente que el utilizado anteriormente, lo que evita su deterioro con el uso.

También incorpora tecnología de grabado láser, un chip criptográfico y múltiples elementos de seguridad que dificultan su falsificación y protegen la información del titular.