Entre lo experimental y lo clásico

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

La alfombra roja de los Premios Soberano 2026 confirmó lo que ya venía insinuándose en temporadas anteriores: la moda local ha entrado en una etapa de madurez donde el estilo no solo se exhibe, sino que se argumenta, se construye y se comunica.

Lejos de limitarse a la espectacularidad, las figuras del entretenimiento apostaron por looks con propósito. Se evidenció un interesante equilibrio entre lo clásico y lo experimental. Mientras algunos apostaron por líneas limpias y cortes tradicionales, reafirmando la vigencia de la elegancia atemporal, otros exploraron propuestas más arriesgadas con asimetrías, capas y elementos conceptuales, como reciclados, artesanal y uso de piedras semipreciosas y conchas que rompieron con lo predecible. Esta convivencia enriqueció la alfombra, alejándola de la monotonía.