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Guardianes de la verdad Alegría

Premios Soberano 2026

Entre lo experimental y lo clásico

La alfombra roja de los Premios Soberano 2026 sirvió de plataforma para mostrar el talento de jóvenes diseñadores que se consolidan en la industria, como Jorge David y Ariel Encarnación

Lily Luciano
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Lily Luciano

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La alfombra roja de los Premios Soberano 2026 confirmó lo que ya venía insinuándose en temporadas anteriores: la moda local ha entrado en una etapa de madurez donde el estilo no solo se exhibe, sino que se argumenta, se construye y se comunica.

Lejos de limitarse a la espectacularidad, las figuras del entretenimiento apostaron por looks con propósito. Se evidenció un interesante equilibrio entre lo clásico y lo experimental. Mientras algunos apostaron por líneas limpias y cortes tradicionales, reafirmando la vigencia de la elegancia atemporal, otros exploraron propuestas más arriesgadas con asimetrías, capas y elementos conceptuales, como reciclados, artesanal y uso de piedras semipreciosas y conchas que rompieron con lo predecible. Esta convivencia enriqueció la alfombra, alejándola de la monotonía.

Georgina Duluc En un azul índigo de Giannina Azar.

Georgina Duluc
 En un azul índigo de Giannina Azar.

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Yubelkis PeraltaUna creación “Palma y arena” de Melkis Díaz.

Yubelkis Peralta
Una creación “Palma y arena” de Melkis Díaz.

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Melissa SantosEn un Ariel Encarnación elaborado con 60 mil tapas recicladas, crochet y larimar.

Melissa Santos
En un Ariel Encarnación elaborado con 60 mil tapas recicladas, crochet y larimar.

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Liza Blanco Jorge David Pérez la vistió con un modelo donde destaca una flor con fragmento de nácar.

Liza Blanco
Jorge David Pérez la vistió con un modelo donde destaca una flor con fragmento de nácar.

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Luz García Por primera vez en un diseño de Luis Domínguez.

Luz García
Por primera vez en un diseño de Luis Domínguez.

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Pamela Sued Con un elegante vestido negro de la firma Hacchi Couture.

Pamela Sued
Con un elegante vestido negro de la firma Hacchi Couture.

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Jessica Pereira La controversial comunicadora en un impactante corsé metálico, dorado de la firma brasileña Acervo Ela.

Jessica Pereira
La controversial comunicadora en un impactante corsé metálico, dorado de la firma brasileña Acervo Ela.

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Sobre el autor
Lily Luciano

Lily Luciano

Periodista con experienciaen coberturas de radio, televisión y prensa escrita. Inició su carrera cubriendo eventos políticos y sociales. Desde hace 18 años, se desempeña como periodista en el periódico Hoy.
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