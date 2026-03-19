Los ausentes y olvidados de Premios Soberano 2026

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Los Premios Soberano 2026 celebraron lo mejor del arte y la cultura de la República Dominicana. Sin embargo, la gala también dejó ausencias y omisiones que no pasaron desapercibidas.

Uno de los momentos más comentados fue el In Memoriam, el emotivo segmento dedicado a las víctimas del desplome del techo de la discoteca Jet Set.

Aunque conmovió al público, en redes sociales surgieron cuestionamientos por la ausencia de la legendaria comunicadora y actriz María Cristina Camilo, considerada la primera mujer locutora del país, quien no fue incluida con una mención especial.

Entre las figuras que también brillaron por su ausencia estuvo Don Miguelo. El artista ganó Colaboración del Año junto a Shadow Blow, pero no estuvo presente en la ceremonia para recibir el galardón.

Asimismo, la comunicadora Carolin Aquino no asistió a la premiación, al igual que Chiky Bombom, quien estaba nominada y tampoco hizo acto de presencia en la gala.

Sobre los premios

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) organiza los Premios Soberano desde 1985, reconocimiento que cada año celebra lo mejor del arte, el espectáculo y la comunicación en la República Dominicana.

La gala de la entrega número 42 de Premios Sobereno se desarrolla esta noche, desde las 7:00 de la noche, en la Sala Eduardo Brito del Teatro Nacional. Es transmitida a nivel nacional por de Color Visión, canal 9, mientras que en Estados Unidos podrá verse por Univisión y la plataforma de streaming ViX, bajo la producción César Suárez Jr, y con el copatrocinio de Cervecería Nacional Dominicana y BanReservas