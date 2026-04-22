Festae, un banquete cultural de teatro, música y danza

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

Emocionado y feliz el actor Fausto Rojas nos presentó su gran proyecto: Festae, el primer Festival Internacional de las Artes Escénica, que tiene como objetivo hacer un intercambio cultural, enriquecido con varias disciplinas del arte.

Festae 2026, que se desarrollará del 15 al 19 de mayo, será un nido de artistas que mostrarán su talento en el teatro, la música y la danza, que en esta ocasión tendrá representantes de Colombia, Argentina, Guinea Ecuatorial y Francia, con República Dominicana como gran anfitrión.

“Este espacio celebra la fuerza del teatro, la música y a danza. Esperamos que este evento, que hemos preparado para el disfrute del pueblo, permanezca por muchos años, en la cultura dominicana”, destacó Rojas en un encuentro de prensa.

Dentro de las propuestas internacionales están: La obra “El equilibrista” de Argentina, de Francia llega “Jumelag” que combina teatro, música y danza, Colombia presenta su versión de la obra “La Casa de Bernarda Alba” y desde Guinea Ecuatorial “El percusionista”, con un performance de teatro, música y danza.

La representación dominicana, recae sobre los hombros de la multipremiada obra “Yago, yo no soy el que soy” de la Compañía Nacional de Teatro, institución perteneciente a la Dirección General de Bellas Artes, así como “Pinocho” del Teatro Guloya.

Este festival también contará con talleres y encuentros con dos grandes maestros del arte dramático internacional, quienes ofrecerán dos encuentros didácticos abierto al publico.

Las boletas están disponibles en Uepa Tickets, CCN Servicios, Supermercados Nacional, Jumbo y Merca Jumbo.