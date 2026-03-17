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Glamour

La gran noche de la moda en los Premios Óscar 2026

Entre glamour clásico, alta costura y apuestas inesperadas, la alfombra roja de los Premios Óscar 2026 nos dejó algunos de los looks más memorables.

Lily Luciano
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La noche de los Premios Óscar 2026, puso el broche final a la temporada de premios con un auténtico espectáculo de estilo sobre la alfombra roja. Como dicta la tradición de los Óscar, las grandes estrellas de Hollywood reservaron sus mejores galas para esta cita definitiva, demostrando que la ceremonia más importante del cine también es uno de los escenarios más deslumbrantes de la moda.

El glamour clásico volvió a dominar la velada, trajes impecables y vestidos largos de siluetas sofisticadas, dos elementos imprescindibles en toda alfombra roja cinematográfica, pero la noche también dejó espacio para propuestas más atrevidas y contemporáneas. Entre cortes innovadores, texturas inesperadas y destellos de alta costura, algunos estilismos lograron romper con lo previsible y ya comienzan a perfilarse como posibles iconos en la historia estética de los Óscar.

Predominaron los vestidos blanco y negro, junto con toques de flores, plumas y lentejuelas.

A continuación, repasamos a las estrellas mejor vestidas de los Premios Óscar 2026. ¡Elige tu look favorito!

Jessie BuckleyLa ganadora a Mejor Actriz llevó un vestido de Chanel inspirado en el estilo clásico de Grace Kelly, según explicó su estilista Danielle Goldberg.

Jessie Buckley
La ganadora a Mejor Actriz llevó un vestido de Chanel inspirado en el estilo clásico de Grace Kelly, según explicó su estilista Danielle Goldberg.

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Rose ByrneLa actriz llevó un diseño de Dior firmado por Jonathan Anderson, complementado con joyas de Taffin, en un estilismo chic y atemporal.

Rose Byrne
La actriz llevó un diseño de Dior firmado por Jonathan Anderson, complementado con joyas de Taffin, en un estilismo chic y atemporal.

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Kate HudsonHudson lució un diseño de Armani Privé acompañado de joyas de Garatti, durante la gala de los premios Óscar.

Kate Hudson

Hudson lució un diseño de Armani Privé acompañado de joyas de Garatti, durante la gala de los premios Óscar.

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Nicole KidmanKidman apareció con un vestido de Chanel acompañado de joyas de la misma firma y un reloj Omega, en un look marcado por la tendencia de las plumas.

Nicole Kidman

Kidman apareció con un vestido de Chanel acompañado de joyas de la misma firma y un reloj Omega, en un look marcado por la tendencia de las plumas.

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Elle FanningLa actriz desfiló por la alfombra roja con un vestido de Givenchy by Sarah Burton y un collar de Cartier de 1903, en una de sus apariciones más destacadas como nominada al Óscar.

Elle Fanning
La actriz desfiló por la alfombra roja con un vestido de Givenchy by Sarah Burton y un collar de Cartier de 1903, en una de sus apariciones más destacadas como nominada al Óscar.

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Teyana TaylorLa artista deslumbró con un conjunto en blanco y negro del diseñador de Chanel Matthieu Blazy, complementado con joyas de Tiffany & Co.

Teyana Taylor
La artista deslumbró con un conjunto en blanco y negro del diseñador de Chanel Matthieu Blazy, complementado con joyas de Tiffany & Co.

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Demi MooreLa actriz apostó por un diseño de Gucci acompañado de joyas de Boucheron, en un look elegante y llamativo.

Demi Moore
La actriz apostó por un diseño de Gucci acompañado de joyas de Boucheron, en un look elegante y llamativo.

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Sobre el autor
Lily Luciano

Lily Luciano

Periodista con experienciaen coberturas de radio, televisión y prensa escrita. Inició su carrera cubriendo eventos políticos y sociales. Desde hace 18 años, se desempeña como periodista en el periódico Hoy.
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