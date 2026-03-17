La gran noche de la moda en los Premios Óscar 2026

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

La noche de los Premios Óscar 2026, puso el broche final a la temporada de premios con un auténtico espectáculo de estilo sobre la alfombra roja. Como dicta la tradición de los Óscar, las grandes estrellas de Hollywood reservaron sus mejores galas para esta cita definitiva, demostrando que la ceremonia más importante del cine también es uno de los escenarios más deslumbrantes de la moda.

El glamour clásico volvió a dominar la velada, trajes impecables y vestidos largos de siluetas sofisticadas, dos elementos imprescindibles en toda alfombra roja cinematográfica, pero la noche también dejó espacio para propuestas más atrevidas y contemporáneas. Entre cortes innovadores, texturas inesperadas y destellos de alta costura, algunos estilismos lograron romper con lo previsible y ya comienzan a perfilarse como posibles iconos en la historia estética de los Óscar.

Predominaron los vestidos blanco y negro, junto con toques de flores, plumas y lentejuelas.

A continuación, repasamos a las estrellas mejor vestidas de los Premios Óscar 2026. ¡Elige tu look favorito!