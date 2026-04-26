La historia detrás de Barbie: la muñeca que casi no ve la luz

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“Puedes ser lo que quieras ser”. Esa es la frase que, con el tiempo, terminó definiendo a Barbie, una figura que trascendió el juego para convertirse en símbolo cultural.

La muñeca nació en 1959, impulsada por Ruth Handler, quien encontró la inspiración al observar a su hija Barbara jugar durante horas con muñecas de papel. A partir de ahí, imaginó una versión tridimensional que permitiera a las niñas proyectarse en distintos roles.

Según Mattel Inc., la propuesta buscaba representar a la mujer de una forma distinta para la época, asociada a la independencia y la posibilidad de elegir su propio camino.

Ruth Handler fue una de las fundadoras de MattelGuetty Images

Una idea que casi no ve la luz

El concepto, sin embargo, no fue bien recibido en un inicio. De acuerdo con National Geographic, los socios de Handler dudaban de que los padres aceptaran una muñeca con apariencia adulta. El tiempo demostraría lo contrario.

Durante un viaje a Alemania, Handler descubrió una figura similar a la que había imaginado: la muñeca Bild Lilli, inspirada en una tira cómica y que inicialmente se comercializaba como un artículo para adultos. Más tarde, también captó la atención de niñas por la posibilidad de vestirla.

Barbie es una de las muñecas más famosas del mundo

Tras regresar a Estados Unidos con una de estas muñecas, Handler retomó su propuesta con mayor determinación. Esta vez, el proyecto avanzó.

El debut que marcó la historia

Con rediseños que eliminaron los rasgos más controversiales del modelo original y una nueva línea de vestuario, Barbie fue presentada el 9 de marzo de 1959 en la Feria Internacional del Juguete de Nueva York.

El impacto fue inmediato. En su primer año, se vendieron más de 350,000 unidades, según detalla National Geographic.

El nombre “Barbie” surgió en honor a la hija de Handler, mientras que “Ken”, presentado en 1961, fue inspirado en su hijo. Con el tiempo, la marca construyó todo un universo alrededor del personaje, incluyendo familiares, amistades y una historia ficticia.

Ruth y Elliot Handler con sus famosos muñecos, Barbie y Ken,Guetty Images

A lo largo de las décadas, Barbie ha sido representada en múltiples profesiones: desde médica y empresaria hasta presidenta. También ha protagonizado películas animadas y dio el salto al cine en acción real con la actriz Margot Robbie.