Antony Singer debuta como cantante con 'No te enamores' junto a Ángel Dior

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El reconocido productor musical dominicano Antony Esmerlin Mejía Martínez, conocido en la industria como Antony Singer, abre un nuevo capítulo en su carrera artística con su debut formal como cantante, presentando el tema “No te enamores” en colaboración con el exponente urbano Ángel Dior.

Tras consolidarse como uno de los productores emergentes más influyentes de la escena urbana dominicana, Antony Singer da un paso al frente y apuesta por su faceta interpretativa, ampliando así su alcance dentro de la industria musical. Este lanzamiento representa no solo una evolución natural en su carrera, sino también una muestra de su versatilidad artística.

“No te enamores” llega como una propuesta fresca dentro del género, combinando ritmos pegajosos con una narrativa contemporánea que conecta con el público joven. La colaboración con Ángel Dior, con quien ha trabajado estrechamente en múltiples producciones exitosas, refuerza la química artística entre ambos y potencia el impacto del tema.

El lanzamiento se produce en un momento clave para Antony Singer, recientemente reconocido con Disco de Oro por el tema “A.I.O”, interpretado por Ángel Dior, y que desde 2021 ha logrado posicionar varias de sus producciones a nivel nacional e internacional, acumulando éxitos que le han valido reconocimiento dentro y fuera del país. Ahora, con este nuevo sencillo, busca consolidar también su identidad como intérprete.

Desde su estudio de grabación Área 51, el artista continúa desarrollando proyectos que reflejan su sello creativo, caracterizado por la innovación, la disciplina y el enfoque estratégico. Su transición de productor a cantante demuestra su compromiso con el crecimiento constante y su interés en explorar nuevas dimensiones dentro del arte musical.

Con este estreno, Antony Singer deja claro que su propuesta va más allá de la producción, apostando por una carrera integral en la música. “No te enamores” ya comienza a generar expectativas entre sus seguidores y marca el inicio de una etapa prometedora como cantante en ascenso.