Curiosidades sorprendentes de The Beatles que pocos conocen

The Beatles siguen sorprendiendo más de medio siglo después de su separación. Aquí te contamos cinco datos poco conocidos que revelan facetas inesperadas de la banda más influyente de la historia.

5 cosas que no sabías de The Beatles

1. Su primer nombre no fue “The Beatles”

Antes de convertirse en el cuarteto de Liverpool, se llamaban The Quarrymen, un grupo fundado por John Lennon en 1956.

2. Hamburgo cambió su destino

En sus primeros años, los Beatles tocaron en clubes nocturnos de Hamburgo, Alemania, donde pulieron su estilo musical y visual. La vida bohemia alemana influyó en su sonido y en su imagen.

3. El origen del nombre

El nombre “The Beatles” es un juego de palabras entre beat (ritmo) y beetles (escarabajos). Lennon y McCartney querían un nombre que reflejara su pasión por el ritmo.

4. La canción que los lanzó al estrellato

Su primer sencillo fue “Love Me Do” en 1962, grabado cuando aún eran considerados una banda emergente. Hoy es un clásico que marcó el inicio de la Beatlemania.

5. Una portada revolucionaria

El álbum “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (1967) no solo es considerado uno de los mejores discos de todos los tiempos, sino que su portada, con más de 70 personajes históricos y culturales, redefinió el concepto de arte en la música.

Cada 16 de enero se celebra el Día Mundial de The Beatles, recordando la apertura del legendario Cavern Club en Liverpool. En ciudades como Santo Domingo y La Romana, fanáticos organizan conciertos tributo y encuentros culturales para mantener vivo el legado del cuarteto.