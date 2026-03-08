Después de su arresto, una cronología de los acontecimientos en la vida de Britney Spears desde que terminó su tutela

Publicado por AP Creado: Actualizado:

LOS ÁNGELES (AP) — Tras su arresto en California el jueves, este es un vistazo a los acontecimientos en la vida de Britney Spears b desde que fue liberada de una tutela judicial en 2021. La superestrella del pop ha llevado, en muchos sentidos, una vida muy privada en los últimos cuatro años y medio, pero aun así ha tenido grandes momentos públicos.

Junio de 2022: matrimonio con Sam Asghari

Haciendo gala de su recién adquirida libertad, Spears se casa con su novio de toda la vida, Sam Asghari . Spears, que entonces tenía 40 años, había citado su deseo de casarse con Asghari como uno de los factores que impulsaban su deseo de poner fin a la tutela que llevaba casi 14 años vigente. Se casaron en su casa de Thousand Oaks, California, frente a invitados como Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton y Madonna. Un amigo de la infancia con el que estuvo casada unos días intenta colarse en la ceremonia y es arrestado.

Agosto de 2022: nueva música con Elton John

En un regreso temporal a la música, Spears colabora con Elton John en el sencillo "Hold Me Closer", ideal para discotecas. Es su primera canción nueva desde 2016. Esta canción funky, con un toque de piano, se basa en el éxito de John de 1971, "Tiny Dancer", y es uno de los 10 sencillos más populares del Billboard Hot 100 en Estados Unidos y encabeza las listas en varios otros países.

Junio de 2023 — Britney en Broadway

Un musical de Broadway basado en las canciones de Spears se estrena con su apoyo y aprobación, pero no logra resonar entre los críticos ni el público y cerrará después de sólo dos meses y medio.

Julio de 2023: un lío con Wemby

Spears tiene una extraña interacción en Las Vegas con el entonces novato de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama . El momento es grabado en video, pero las versiones sobre lo sucedido son contradictorias . Spears se acerca a Wembanyama por detrás e intenta llamar su atención tocándole la espalda. Un miembro de su equipo de seguridad le aparta el brazo, golpeándola en la cara. Spears califica el altercado de "supervergonzoso". Presenta una denuncia sobre las acciones del guardaespaldas ante la policía de Las Vegas, quienes dicen que no se realizará ningún arresto. Wembanyama dice que no le dijeron que Spears era la persona involucrada hasta horas después, y que en realidad nunca la vio.

Agosto de 2023: divorcio de Asghari

Asghari solicita el divorcio tras tan solo 14 meses de matrimonio. Argumenta diferencias irreconciliables como motivo y solicita manutención conyugal. Spears se niega a hablar públicamente de la separación.

Octubre de 2023 — 'La mujer en mí'

Spears publica sus memorias, "La mujer que hay en mí". Detalla su infancia y su ascenso al estrellato, sus matrimonios, su maternidad y su tutela. No se aborda su reciente divorcio de Asghari. Sin embargo, varios capítulos están dedicados a su relación con Justin Timberlake, incluyendo detalles profundamente personales sobre un embarazo, un aborto y una ruptura dolorosa. El libro vende más de un millón de ejemplares en su primera semana.

Enero de 2024: sin álbum nuevo

Spears afirma que los rumores de que planea un nuevo álbum son falsos. En una publicación de Instagram, afirma que no tiene intención de volver a la industria musical.

Abril de 2024: un acuerdo con Jamie

Spears llega a un acuerdo con su padre, Jamie Spears, sobre los problemas pendientes con la tutela judicial que él controlaba principalmente. El acuerdo evita lo que podría haber sido un juicio largo, desagradable y revelador. El abogado de Spears había solicitado un juicio público sobre lo que, según él, eran malversaciones financieras por parte de Jamie Spears y acusaciones de vigilancia excesiva sobre ella, lo cual él negó.

Mayo de 2024: un acuerdo con Sam

Spears llega a un acuerdo con Asghari en su divorcio . Se han hecho públicos pocos detalles, pero ni Spears ni Asghari recibirán la manutención conyugal que él solicitó inicialmente.

Agosto de 2024 — Britney, la película biográfica

Universal Pictures obtiene los derechos de las memorias de Spears, “The Woman in Me”, y anuncia que desarrollará una película biográfica de la estrella del pop que será dirigida por Jon M. Chu, cuyos créditos incluyen “Crazy Rich Asians”, “In the Heights” y “Wicked”.

Octubre de 2025: K-Fed interviene

El exmarido de Spears, Kevin Federline , padre de sus dos hijos, publica sus memorias, "You Thought You Knew". Incluye acusaciones de que Spears bebió alcohol durante el embarazo, consumió cocaína mientras los niños aún eran lactantes y se comportó de forma extraña y aterradora durante las visitas. Spears responde con un comunicado en sus redes sociales afirmando que Federline ha practicado constantemente la manipulación psicológica y que el libro está lleno de mentiras piadosas.