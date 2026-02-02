J Noa y Planta Industrial abren el 2026 con “KHE NO!”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

J Noa y Planta Industrial inician el 2026 con “KHE NO!”, una colaboración con aires de manifiesto de identidad, autonomía y resistencia. Crudo, directo y sin concesiones, el tema reafirma a J Noa como una de las voces más urgentes y potentes del rap en español actual.

“KHE NO!” es un acto de negación consciente. Una respuesta clara a las expectativas impuestas, a los moldes heredados y a las narrativas ajenas.

Sobre una base sonora que fusiona rap dominicano con pulsos industriales y una energía cercana al punk, J Noa escupe barras afiladas con total seguridad, marcando un punto de inflexión creativo: la hija del rap creció y ahora habla desde una nueva madurez.

La canción aborda temas como los límites personales, la autodeterminación y el derecho a decir que no a lo que no vibra, a lo que no representa y a lo que no construye.

Es un himno de independencia que conecta con una generación que exige espacio, voz y control sobre su propio relato.

El lanzamiento viene acompañado por un video oficial dirigido por Planta Industrial, filmado en blanco y negro, con una estética minimalista y cinematográfica que refuerza el mensaje del tema.

Lejos de adornos innecesarios, el visual prioriza presencia y discurso, dejando que la canción respire y golpee con claridad.

J Noa y Planta Industrial

Con “KHE NO!”, J Noa inaugura una nueva etapa creativa, que comienza con esta colaboración junto a Planta Industrial, dúo dominicano criado en el Bronx, reforzando el vínculo entre la escena dominicana y la energía cultural de Nueva York, ciudad clave en la expansión de su audiencia.

La colaboración conecta el rap de J Noa con la propuesta sonora de Planta Industrial: una fusión de post-punk, dark wave, pop, electrónica y rap, dando forma a un cruce generacional y estético que redefine géneros y amplía los límites de la música latina contemporánea.

“KHE NO!” ya está disponible en todas las plataformas digitales.