Los momentos que marcaron el concierto de Christian Nodal en Altos de Chavón

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Aunque las lluvias marcaron el clima este Sábado Santo, no fueron suficientes para detener la euforia en el concierto del mexicano Christian Nodal en Altos de Chavón, República Dominicana.

El espectáculo, como parte de su gira internacional “Pa’l Cora Tour 2026”, reunió a fanáticos que, vestidos acorde a la temática mexicana, corearon cada una de sus canciones.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando el artista subió al escenario a una fanática que sostenía un letrero con la frase: “¿Puedo cantar contigo, Nodal?”. La joven cumplió su deseo al interpretar junto a él el tema “Dime cómo quieres”, canción que Nodal comparte con su esposa, Ángela Aguilar.

Fanática pide cantar con Nodal

Aunque la también cantante se encuentra en el país y ambos habían compartido imágenes juntos en redes sociales, no interpretaron el tema en dúo, lo que generó sorpresa entre el público.

Otro instante que llamó la atención fue cuando el artista regaló dos sombreros a fanáticos, en medio de la energía del espectáculo.

Nodal regaló dos sombreros al público

Durante la noche, Nodal también invitó a otra seguidora a subir al escenario, creando una conexión directa con su público, que se mantuvo activo hasta el final.

El repertorio incluyó éxitos como “Adiós Amor”, “No te contaron mal”, “De los besos que te di” y otros temas que hicieron vibrar a los asistentes.

El show estuvo acompañado de efectos de humo y luces, completando una puesta en escena que mantuvo el entusiasmo pese a las condiciones del clima.