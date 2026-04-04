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Christian Nodal y Ángela Aguilar disfrutan de República Dominicana previo a concierto

En uno de los videos publicados, Nodal aparece caminando hacia el mar de intenso azul, mientras que en otra toma se le observa abrazando a Ángela en un ambiente íntimo y relajado.

Christian Nodal y Ángela Aguilar disfrutan de Quisqueya

Christian Nodal y Ángela Aguilar disfrutan de Quisqueya

Merilenny Mueses
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Merilenny Mueses

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El artista mexicano Christian Nodal y su esposa, Ángela Aguilar, disfrutan de las cristalinas aguas y el paisaje de República Dominicana, específicamente en La Romana.

El intérprete, quien tiene previsto presentarse este Sábado Santo en Altos de Chavón como parte de su gira “Pa’l Cora Tour”, compartió en sus redes sociales varias imágenes junto a la también cantante.

Christian Nodal en La Romana

Christian Nodal en La Romana

En uno de los videos publicados, Nodal aparece caminando hacia el mar de intenso azul, mientras que en otra toma se le observa abrazando a Ángela en un ambiente íntimo y relajado.

Por su parte, Aguilar también compartió una fotografía en la que ambos se muestran tomados de la mano. Aunque en ninguna de las imágenes se les ve el rostro, coinciden en la vestimenta, lo que confirma que se trata del mismo momento captado desde distintas perspectivas.

Foto publicada por Ángela Aguilar

Foto publicada por Ángela Aguilar

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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