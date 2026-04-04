Christian Nodal y Ángela Aguilar disfrutan de República Dominicana previo a concierto

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El artista mexicano Christian Nodal y su esposa, Ángela Aguilar, disfrutan de las cristalinas aguas y el paisaje de República Dominicana, específicamente en La Romana.

El intérprete, quien tiene previsto presentarse este Sábado Santo en Altos de Chavón como parte de su gira “Pa’l Cora Tour”, compartió en sus redes sociales varias imágenes junto a la también cantante.

Christian Nodal en La Romana

En uno de los videos publicados, Nodal aparece caminando hacia el mar de intenso azul, mientras que en otra toma se le observa abrazando a Ángela en un ambiente íntimo y relajado.

Por su parte, Aguilar también compartió una fotografía en la que ambos se muestran tomados de la mano. Aunque en ninguna de las imágenes se les ve el rostro, coinciden en la vestimenta, lo que confirma que se trata del mismo momento captado desde distintas perspectivas.