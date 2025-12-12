Muere Papo Rosario, histórico cantante de El Gran Combo durante 38 años

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Papo Rosario, quien por 38 años fue uno de los cantantes del grupo de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, falleció este viernes a sus 78 años por complicaciones de salud, seis días después de la muerte del exdirector de esa misma orquesta, Rafael Ithier.

Según se publicó en un comunicado en la cuenta de Facebook de Luis Antonio Rosario Concepción, nombre de pila del excantante, "ha partido a continuar su baile en el cielo".

"Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón", resaltó la familia de Rosario, encabezada por su esposa, Ernie, hijos y familiares.

"Agradecemos las muestras de cariño, la compañía y el apoyo que le dieron en vida. No nos suelten de sus oraciones y que Dios nos sigan llenando de fortaleza. Pedimos espacio para poder afrontar este momento doloroso en familia", agregó la familia Rosario.

Papo Rosario, nacido el 4 de abril de 1947, arrancó su carrera musical siendo un adolescente, cuando aún era un estudiante de la escuela superior Central High, en Santurce (San Juan), con la orquesta El Conjunto Alegre.

Tras un tiempo en esta agrupación, formó parte de otras orquestas como la de Willie Rosario, Tempo 74 y Continental Sextet.

Luego, se integró a El Gran Combo de Puerto Rico el 26 de enero de 1980, en sustitución del coreógrafo Mike Ramos.

Rosario formó junto a Charlie Aponte y Jerry Rivas uno de los tríos de intérpretes de salsa más sólidos del género caribeño.

De los tres, Rivas es el único que queda en El Gran Combo.

Rosario se apartó de la orquesta en 2017, como consecuencia de un viejo padecimiento en la espalda por el que tuvo que ser operado ese año.

Luego, se informó que padecía de cáncer. Su salida oficial de la famosa agrupación se dio en 2019.

Tras su fallecimiento, la clase artística, como el también cantante Johnny Rivera, ha dado su pésame.

"Con profundo dolor recibimos la partida de Papo Rosario. Gracias por tantos años de música, alegría y orgullo para Puerto Rico y el mundo", sostuvo Rivera.

"Mi más sentido pésame a su familia, compañeros y a todos los que lo admiramos. Tu voz y tu legado vivirán por siempre en nuestros corazones. Vuela alto amigo y que descanse en paz", añadió.

Ithier, por su parte, falleció el pasado 6 de diciembre, a sus 99 años, por complicaciones de salud.

El legendario músico fue uno de los fundadores de El Gran Combo de Puerto Rico en el año 1962.