10 producciones mas vistas en Netflix abriendo este 2026

Netflix reveló el listado de las 10 producciones más vistas en República Dominicana hasta el 14 de enero de 2026, donde destacan tanto estrenos recientes como clásicos del cine y la televisión.

Top 10 más populares en Netflix RD

1. Él y ella – Un detective y una periodista casados, pero distanciados, compiten en un caso de homicidio donde cada uno sospecha del otro.

2. Gente que conocemos en vacaciones – Poppy y Alex, amigos muy distintos, se preguntan si podrían ser la pareja perfecta tras años de viajes juntos.

3. Sicario: Día del soldado – Un agente federal lidera un operativo encubierto para enfrentar carteles rivales y frenar el tráfico de terroristas.

4. Yo antes de ti – La historia de Lou, cuidadora de un joven paralizado, que enfrenta dilemas emocionales y preguntas del corazón.

5. Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5 – Documental exclusivo sobre el esfuerzo detrás de la última entrega de la icónica serie de los hermanos Duffer.

6. Hijos de perra – Un border terrier abandonado se une a un grupo de perros callejeros en busca de venganza contra su cruel dueño.

7. Favor peligroso – Una madre dedicada que ayuda a un extraño exconvicto termina atrapada en una pesadilla inesperada.

8. María la caprichosa – Una adolescente embarazada lucha por sus derechos y por un futuro mejor, tras ver frustrado su sueño de ser maestra.

9. The Good Doctor: Un médico diferente – Un cirujano con autismo y síndrome de savant enfrenta el escepticismo en un prestigioso hospital.

10. Raw – La serie semanal de la WWE llena el ring de acción, drama y acrobacias espectaculares.