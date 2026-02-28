Bridgerton regresa y no viene sola: qué ver este finde largo

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Este fin de semana largo en República Dominicana quedarse aburrido no es una opción. Si tu plan es sofá, aire acondicionado y algo rico para picar, aquí te dejamos cuatro series y películas ideales para armar un maratón de Netflix

Prepara las palomitas y disfruta de contenidos que muchos estaban esperando.

Bridgerton

Querido y gentil lector, por fin llegó la segunda parte de la cuarta temporada. La nueva entrega sacude a la alta sociedad cuando el eterno soltero Benedict Bridgerton se enamora de una carismática joven que asiste a un baile de máscaras ocultando su verdadera identidad. Romance, secretos y tensión asegurados. ¿Te animas a devorar los nuevos episodios de una sentada?

María la caprichosa

Un embarazo adolescente frustra el sueño de María de convertirse en maestra. Sin embargo, lejos de rendirse, utiliza su carácter firme para defender los derechos de las mujeres y luchar por un futuro mejor. Una historia de resiliencia y determinación.

El agente nocturno

Peter Sutherland, reclutado para un programa secreto de inteligencia de Estados Unidos, se ve envuelto en una peligrosa conspiración política. Su misión: evitar un ataque terrorista mientras descubre traiciones en las más altas esferas del poder. Suspenso y acción que no dan tregua.

Los huérfanos

Dos amigos de la infancia deben dejar atrás sus diferencias cuando el amor del pasado de ambos muere en un sospechoso accidente. La hija adolescente de la víctima está decidida a buscar justicia, incluso si eso significa desenterrar verdades incómodas. Drama, misterio y cuentas pendientes.