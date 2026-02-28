EEUU desmiente a Irán y dice que no ha sufrido bajas ni graves daños a activos militares

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington, 28 feb (EFE).- El Pentágono ha desmentido este sábado las afirmaciones de las autoridades iraníes y ha asegurado que no se han registrado bajas entre las filas estadounidenses ni daños graves sobre sus activos militares en Oriente Medio fruto de la respuesta de Teherán a los bombardeos conjuntos ejecutados hoy por EE.UU. e Israel sobre la república islámica.

"El régimen iraní afirma haber matado a 50 militares estadounidenses. MENTIRA. No se han reportado bajas estadounidenses", afirma el Comando Central estadounidense en un mensaje en la red social X.

"Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica afirman que un buque de la Armada estadounidense fue alcanzado por misiles. MENTIRA. Ningún buque de la Armada estadounidense ha sido alcanzado. La Armada está en pleno funcionamiento", añade el texto, que también desmiente que las bases estadounidenses en la región hayan sufrido "graves daños".

La publicación concluye que "los daños a las instalaciones estadounidenses fueron mínimos y no han afectado a las operaciones".

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

Trump, cuyo Gobierno negociaba un pacto nuclear con Teherán, anunció la operación de madrugada desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, y dijo que el objetivo del ataque era derrocar al régimen iraní.

El propio Trump ha anunciado que la operación Furia Épica ha acabado con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y ha instado al pueblo iraní a "recuperar" su país tras décadas de régimen islámico, instaurado en el país persa desde 1979.