¡Contágiate de amor! Mira las siguientes colecciones perfectas para San Valentín

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

San Valentín está a la vuelta de la esquina y qué mejor manera de celebrar el amor con esa persona especial y contagiarse de las vibras de este mes.

Durante el mes de febrero, la plataforma de streaming Netflix sugiere una amplia colección romántica para que puedas ver con tu pareja y, si no, también solo.

El amor está en el aire y vívelo con las siguientes producciones que te harán enamorarte.

1- Beso dinamita

Beso dinamita

Luego de un apasionado romance relámpago en Jeju, el destino vuelve a reunir a un heredero y una joven cuando ella se une a su compañía y finge ser madre de familia.

2- Café con aroma de mujer

Café con aroma de mujer

Esta reversión de la clásica telenovela de 1994 narra la historia de amor entre Gaviota, una recolectora de café, y Sebastián, un vástago de la aristocracia cafetera.

3-Bridgerton

Bridgerton

Se estreno una nueva temporada de la esperada serie Bridgerton.

La nueva historia que sacude a la alta sociedad: el eterno soltero Benedict Bridgerton se enamora de una carismática criada disfrazada en un baile de máscaras.

4-Belleza verdadera

Belleza verdadera

Tras ser acosada, una adolescente aprende el arte del maquillaje y se convierte en la sensación de su nueva escuela, pero mantener las apariencias es más difícil de lo que parece

5- Amar y vivir

Amar y vivir

Un chico pobre de una zona rural sale en busca de su hermana a Bogotá, donde se enamora de una aspirante a cantante, pero termina inmiscuido en el crimen organizado.

6- Yo antes de ti

Yo antes de ti

Tras tomar un empleo como cuidadora de un acaudalado y cínico joven paralizado después de un accidente, la vivaz y modesta Lou enfrentará incisivas preguntas del corazón