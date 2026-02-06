Palomitas listas: estos son los estrenos que llegaron esta semana a cines y streaming

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Prepara las palomitas, acomódate y elige dónde verla. Esta semana llegan nuevos estrenos a los cines y a las plataformas de streaming, con opciones que van del romance y la comedia al terror, la acción y el documental.

En cines

Moulin Rouge: Amor en Rojo

El icónico musical dirigido por Baz Luhrmann regresa a la gran pantalla. Protagonizada por Nicole Kidman y Ewan McGregor, la historia revive el romance imposible ambientado en el París bohemio, combinando drama, música y una puesta en escena visualmente deslumbrante.

Estreno: 9 de febrero de 2026

El Día del Fin del Mundo: Migración

Gerard Butler encabeza este thriller de acción y ciencia ficción que plantea un escenario apocalíptico marcado por migraciones forzadas y decisiones extremas. La película mantiene el ritmo intenso característico del género.

Estreno: 5 de febrero de 2026 | Clasificación: R/14

Nota de Voz

El cine de terror suma una propuesta inquietante dirigida y escrita por David Bohórquez. La trama gira en torno a un mensaje que desencadena una serie de hechos perturbadores, apostando por el suspenso psicológico.

Estreno: 5 de febrero de 2026 | Clasificación: R/18

A ida y vuelta

La comedia española llega de la mano de Paco León, quien también dirige y escribe esta historia cargada de humor cotidiano y situaciones absurdas, con un elenco coral encabezado por Carmen Machi y Paco León.

Estreno: 5 de febrero de 2026

Animales

El cine dominicano se hace presente con este drama dirigido por José Ramón Alama. La película aborda conflictos humanos desde una mirada cruda y emocional, con un elenco que reúne a Pamela Sued, Nashla Bogaert y Frank Perozo.

Estreno: 5 de febrero de 2026 | Clasificación: R/18

En streaming (Netflix)

¡Uf! ¿Solo amigos?

Una comedia romántica que explora los límites de la amistad cuando aparecen los celos y los sentimientos no resueltos. Ideal para quienes buscan historias ligeras con enredos emocionales.

La reina del ajedrez

Este documental sigue la trayectoria de Judit Polgár, prodigio del ajedrez, y su lucha por abrirse paso en un mundo dominado por hombres, enfrentando incluso al legendario Garry Kasparov.

Cuestión de tiempo

Un documental emotivo que combina música y causa social. Eddie Vedder protagoniza un concierto benéfico para visibilizar la epidermólisis bullosa, una enfermedad genética poco común.

El amor es ciego

El exitoso reality regresa con nuevas temporadas, manteniendo su premisa: personas solteras buscan el amor y se comprometen sin haberse visto nunca.

Hermandad: Estado de terror

Acción y drama se mezclan en esta serie ambientada en São Paulo, donde una abogada vinculada al crimen debe colaborar con la policía para rescatar a su sobrina secuestrada.