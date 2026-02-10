¿Quién es Sophia Sanabria y por qué será la presentadora de la Alfombra Roja Premios Soberano 2026?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Para quienes no son asiduos a la moda, su nombre no le hace ruido. Sin embargo, para quienes están en el día a día con la tendencia, la joven muestra frescura, talento, estilo real y cercano.

Sophia Sanabria será una de las presentadoras de la Alfombra Roja de Premios Soberano 2026.

La fémina se une a Amara La Negra y Josell Hernández como parte del elenco de la antesala de la premiación de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

El evento más icónico y de mayor audiencia de la República Dominicana se celebra este miércoles 18 de marzo, desde las 7:00 p.m., con todo el glamour, la moda y las estrellas que nos hacen vibrar.

Transmisión será por Color Visión (Canal 9) y en Estados Unidos por Univisión y streaming por ViX.

Más sobre Sophia Sanabria

Sophia Sanabria

Comunicadora de moda con formación en Mercadeo y experiencia en revistas, medios tradicionales y plataformas digitales.

Su carrera se ha enfocado en moda, comunicación, cultura visual y estrategia de marca.

Actualmente conduce el segmento de moda del programa De Noche con Luz y fue co-conductora de Miss Mundo Dominicana.

Colabora con medios internacionales como People en Español y Univisión, y ha trabajado con marcas como Johnnie Walker, H&M, Ferragamo, Lexus y Cerveza Corona.

Es creadora de Isla Favorita Pop Up, una plataforma que combina curaduría comercial y estrategia mediática.