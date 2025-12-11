Alillenska Ceballo recibe premio internacional de la OICIM por su destacada labor

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La doctora Alillenska Ceballo, cirujana general y especialista en pie diabético, fue reconocida con el Premio Internacional en Salud otorgado por la Organización Internacional para la Capacitación e Investigación Médica (OICIM), por sus aportes sobresalientes, su ética profesional y su impacto en la atención a pacientes con pie diabético.

La distinción fue entregada durante el LV Congreso Internacional en Salud, celebrado en Perú, un espacio que reúne a expertos de toda Latinoamérica y donde se valoran trayectorias profesionales que elevan la calidad de los servicios médicos en la región.

La doctora Ceballo, quien desarrolla su labor en el Hospital Dr. Moscoso Puello, el Centro Médico Elohim y desde la Fundación Pies con Salud y Esperanza, ha dedicado su carrera a la prevención, tratamiento y concienciación sobre el pie diabético, promoviendo hábitos saludables y una atención integral para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

“Es un empujón a seguir haciendo las cosas bien”

Al recibir el reconocimiento, la especialista expresó : “Que te distingan por lo que amas y trabajas es un empujón más a continuar haciendo las cosas bien. Mi meta es reestablecer a la sociedad la mayor cantidad de personas afectadas por pie diabético para que continúen siendo productivas. Agradezco a Dios por cada bendición, a mi familia por su apoyo incondicional, a mis pacientes por su confianza y a la OICIM por valorar el trabajo realizado con principios éticos y humanos que nunca deben quebrantarse”.

Doctora dominicana Alillenska Ceballo

Ponencia en congreso internacional

En el mismo escenario, la doctora Ceballo participó como expositora con la conferencia “Más allá de la herida: impacto del pie diabético en la salud integral del paciente”, donde resaltó la importancia de una atención multidisciplinaria y de la prevención como herramienta clave para reducir complicaciones.

Sobre el reconocimiento

La OICIM otorga esta distinción a especialistas que demuestran excelencia técnica, compromiso humano e innovación científica. Su proceso de selección se basa en una evaluación rigurosa de la trayectoria profesional, los aportes investigativos y el impacto social del candidato. Con este premio, la organización busca impulsar la actualización médica continua y fortalecer redes de colaboración entre profesionales de diversos países.