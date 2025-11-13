Tu Casa RD arrasa en los premios LVP Sales Award 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La reconocida inmobiliaria Tu Casa RD, empresa líder en el mercado inmobiliario dominicano, brilló durante la ceremonia de premiación LVP Sales Award 2025, organizada por la prestigiosa constructora LVP, al obtener la mayor cantidad de galardones.

El evento, celebrado este martes, reunió a los principales actores del sector inmobiliario nacional para reconocer la excelencia, el compromiso y el desempeño sobresaliente de los equipos de ventas durante el año 2025.

En esta edición, Tu Casa RD se destacó por su excelencia profesional y liderazgo, al recibir reconocimientos en las siguientes categorías: “Mejor Asistente Master Bróker”, “Vendedor Destacado por Master Bróker”, “Mejor Vendedor Proyecto Riviera Verde II”, “Mejor Vendedor Proyecto LP12”, “Mejor Vendedor Proyecto Epic River”, primer Lugar “Mejor Vendedor del Año 2025”, Segundo Lugar “Mejor Vendedor del Año 2025”, “Master Bróker con Más Ventas Acumuladas”, en la Categoría Oro.

Tu Casa RD arrasa en los premios LVP Sales Award 2025Fuente externa

Estos logros reflejan la dedicación, el compromiso y la pasión del equipo de Tu Casa RD por ofrecer un servicio de calidad y acompañar a cada cliente en el proceso de alcanzar su meta de adquirir una vivienda.

“Estos premios son el resultado del esfuerzo conjunto de todo nuestro equipo, que trabaja con pasión para brindar soluciones inmobiliarias que transforman vidas. En Tu Casa RD seguimos comprometidos con la excelencia y la confianza de nuestros clientes”, expresó Wester Hernández, CEO de Tu Casa RD.

Con estos importantes reconocimientos, Tu Casa RD reafirma su posición como una de las inmobiliarias más sólidas y exitosas de la República Dominicana, marcando un nuevo hito en su trayectoria de crecimiento y liderazgo en el sector.