Centro de Integración Familiar gradúa a más de 3,700 personas en 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Integración Familiar (CIF) graduó a más de 3,700 personas durante el año 2025, tras completar procesos formativos en 30 áreas de capacitación.

Fueron llevados a cabo 17 cursos técnicos y 11 talleres de formación humano-social y familiar, desarrollados en coordinación con instituciones públicas, a través del Centro de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro y el Ministerio de Educación.

La información fue ofrecida por la directora general del CIF, Argentina Henríquez, durante la graduación número 42 de la institución, celebrada en las instalaciones del centro, ubicadas en el sector Herrera. En el acto participaron además Evelyn Battle, miembro del Consejo Directivo del CIF, la señora Jennie Moya representante del MINERD y Jorgina Pujols, coordinadora de Programas Educativos.

Los graduandos concluyeron estudios en áreas técnicas como informática Básica, Microsoft Word, Excel básico y avanzado, diseño de páginas web, fundamentos de redes informáticas, contabilidad básica, auxiliar de contabilidad básico y auxiliar de farmacia, entre otras capacitaciones orientadas a mejorar la empleabilidad.

Asimismo, se graduaron los participantes del primer curso-taller de Gimnasia Cerebral o Brain Gym, dirigido a maestros de escuelas públicas, con el objetivo de fortalecer destrezas mentales, reducir el estrés y favorecer la comprensión lectora.

En el área humano-social y familiar, el CIF desarrolló talleres sobre manejo de la violencia intra y extrafamiliar, resolución de conflictos y cultura de paz, afectividad y cuidados en la familia, acompañamiento socioafectivo en contextos conflictivos, comunicación familiar y autoestima, prevención de conflictos comunitarios, formación en valores, buen uso de las redes sociales, y el taller “Construyendo un planeta sostenible”.

Durante su discurso, Argentina Henríquez, directora del CIF, expresó que "hoy celebramos la culminación de una etapa de estudios y logros en medio de adversidades; una etapa de transformación de los problemas en oportunidades; una etapa de cambio de miradas, una mirada de humanismo verdadero”.

Añadió que el CIF concibe sus espacios formativos como escenarios de reflexión crítica, donde se educa para la autonomía, la libertad y el amor al prójimo: “El otro no es mi competencia, como propicia el mercado; el otro es mi compañero de camino, con quien construimos participación, amistad y organización, mirando el presente y avizorando un futuro mejor”.