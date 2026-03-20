Clúster turístico resalta papel del Infotep en emprendimiento y desarrollo de Nagua

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

NAGUA.- El presidente del Cluster Turístico de la provincia María Trinidad Sánchez, resaltó en el día de hoy, el papel que lo adelante jugará el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) dentro del campo del emprendedurismo en esta demarcación.

Las declaraciones fueron hechas por el presidente de la entidad, ingeniero Abraham Victoria, quien participó como invitado a la conferencia " El poder del emprendimiento como motor del desarrollo local" que impartió la experta en el tema, la licenciada Sonia Serrano, en la Universidad Abierta Para Adultos (UAPA).

Al ofrecer la información, Victoria destacó, el rol que desde ya juega el INFOTEP en el dicho tema, el cual es de gran importancia para el futuro inmediato del desarrollo de la provincia María Trinidad Sánchez.

En ese sentido precisó que el objetivo de impulsar el crecimiento económico y la formación en la provincia, es uno de las principales metas de los diferentes de aquí.

El ingeniero Abrahám Víctoria Gelabert, destacó la importancia de fomentar el emprendimiento como una herramienta clave para transformar la realidad social y económica de la provincia.

Durante su intervención, expresó que el emprendimiento no solo consiste en crear negocios, sino en cambiar mentalidades, asumir el control del destino y construir oportunidades en lugar de esperarlas.

Asimismo, enfatizó la necesidad de preparación técnica y formación continua para enfrentar los retos de un mundo cada vez más competitivo.