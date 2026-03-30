Clúster Turístico La Romana Bayahibe presenta gestión 2025 y planes para el 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Romana, República Dominicana. – El Clúster Turístico La Romana Bayahibe (CTRB) celebró su Asamblea General, en la que presentó su Informe de Ejecución 2025 y las líneas estratégicas que guiarán su gestión en 2026, reafirmando su rol como plataforma de articulación para el desarrollo integral del destino.

Durante el encuentro, se destacaron avances que reflejan una evolución en la gestión del destino más allá de la promoción turística, con énfasis en la coordinación interinstitucional, la planificación territorial y la generación de valor para la comunidad.

El informe 2025 subrayó hitos relevantes como la consolidación de La Romana como referente en turismo accesible en República Dominicana, así como el impulso a iniciativas de fortalecimiento del talento local, entre ellas el desarrollo del Centro Gastronómico de UNIROMANA, orientado a diversificar la oferta y elevar la competitividad del destino desde la formación.

“El reto ya no es solo crecer, sino gestionar ese crecimiento con visión de largo plazo. La Romana ha avanzado hacia un modelo donde la coordinación entre actores es clave para sostener su posicionamiento y responder a un entorno cada vez más exigente”, expresó Andrés Fernández, presidente del CTRB.

De cara al 2026, el Clúster definió una hoja de ruta enfocada en tres prioridades estructurales: el fortalecimiento del ordenamiento territorial como base del desarrollo sostenible, la incorporación de herramientas de inteligencia de datos para la toma de decisiones y la diversificación de la oferta turística como mecanismo para ampliar el impacto económico del sector.

Estas líneas de trabajo buscan consolidar un modelo de destino más equilibrado, donde el crecimiento turístico se traduzca en mejoras tangibles tanto para la experiencia del visitante como para la calidad de vida de la comunidad local.

Fernández enfatizó que el CTRB continuará operando como un espacio abierto de gobernanza colaborativa. “El desarrollo del destino depende de la capacidad de alinear intereses y ejecutar de manera coordinada. El Clúster es precisamente ese punto de encuentro donde las ideas se convierten en iniciativas concretas”, señaló.

Con la presentación de estos resultados y su planificación estratégica, el CTRB reafirma su compromiso de impulsar un modelo de desarrollo turístico basado en la planificación, la colaboración y la sostenibilidad, orientado a fortalecer la competitividad del destino en el mediano y largo plazo.