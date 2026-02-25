Realizan panel “Turismo sostenible: retos y oportunidades para RD”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La plataforma ExpoSostenible y ProDominicana realizaron este miércoles 25 de febrero el panel titulado “Turismo sostenible: retos y oportunidades para República Dominicana”.

El evento, realizado en el auditorio de ProDominicana, tuvo como fin reflexionar, conectar y accionar en torno a uno de los pilares fundamentales de la economía dominicana, como lo es el turismo, desde una visión responsable, resiliente y sostenible.

El mismo forma parte del camino hacia la ExpoSostenible 2026, en su segunda edición, que se celebrará los días 15 y 16 de abril en el Hotel Embajador, consolidándose como la primera y única feria de sostenibilidad en la República Dominicana.

Las palabras de apertura de la actividad estuvieron a cargo del presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), Samuel Sena.

Durante su discurso, Sena manifestó que el turismo sostenible no es una tendencia, sino una necesidad estratégica y la oportunidad de equilibrar crecimiento económico, protección ambiental y bienestar social para las comunidades.

De su lado, la directora de ProDominicana, Biviana Riveiro, puntualizó sobre la importancia del turismo sostenible como herramienta de competitividad, inversión y proyección internacional.

El panel fue moderado por Elizabeth Mena, quien tiene más de 25 años de experiencia liderando proyectos de alto impacto en sectores estratégicos de República Dominicana.

En el mismo participaron cuatro mujeres líderes que representan sectores clave del ecosistema turístico y financiero del país.

La primera en hablar fue Rosanna Ruiz, quien es presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), seguida de Ana García-Sotoca Pascual, directora ejecutiva de la Asociación de Hoteles La Romana-Bayahibe (AHRB) y del Clúster Turístico La Romana-Bayahíbe.

De igual manera, Luz Valentina Lantigua, gerente de sostenibilidad para República Dominicana, Aruba y Perú en Iberostar Group, y Mónica Herrera, parley for the Oceans República Dominica y experta en marketing ambiental y comunicaciones para la sostenibilidad.

Al finalizar el evento, el cual contó con el auspicio del Codessd, Innovent, EM Estrategias y Soluciones y El Nuevo Diario, sus coordinadore aprovecharon para invitar a los presentes a que los acompañen a la segunda edición de la feria ExpoSostenible 2026, la cual se desarrollará los día 15 y 16 de abril, en el Hotel Embajador.