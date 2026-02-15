Consulado Dominicano en Barcelona organiza la Semana del Orgullo Quisqueyano por la Independencia Nacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Barcelona– El Consulado General de la República Dominicana en Barcelona anuncia la celebración de la segunda edición de la Semana del Orgullo Quisqueyano, que se desarrollará del 16 al 28 de febrero de 2026 en la Sala Polivalente Abigail Mejía de esta sede consular.

Esta iniciativa tiene como objetivo resaltar la riqueza cultural e histórica de la nación dominicana, al tiempo que fortalece el sentido de identidad y pertenencia de los dominicanos y dominicanas residentes en Cataluña, Aragón y Andorra.

Las actividades se enmarcan en el 182 aniversario de la Independencia Nacional, con una variada programación cultural, académica y artística dirigida tanto a la comunidad dominicana como al público en general, con el propósito de conmemorar nuestras tradiciones y proyectar con orgullo los valores que distinguen a la República Dominicana.

En ese sentido, el cónsul general, Antonio José Gómez Peña, destacó la importancia de mantener vivos los vínculos entre la comunidad dominicana del exterior y la patria de origen. Asimismo, subrayó que preservar nuestras tradiciones constituye una forma de reafirmar la identidad nacional y fortalecer la presencia dominicana en el exterior proyectando con orgullo los valores que nos distinguen como nación.

La programación iniciará el lunes 16 de febrero con la presentación en formato microteatro de la obra «Lo vinieron a buscar», del dramaturgo dominicano Rover Wells. La pieza narra la historia de “Trunchito”, un motoconchista que encarna el sacrificio, el esfuerzo y la perseverancia del trabajador dominicano.

Posteriormente, el miércoles 18 se celebrará el podcast en vivo “Conversando con los nuestros: del motor a los escenarios, una vida de superación y esfuerzo”, con la participación del bachatero y nominado a los Premios Soberanos, Dalvin La Melodía, quien compartirá su experiencia de crecimiento personal y artístico.

Asimismo, el jueves 19 tendrá lugar la conferencia-taller “Sembrando en mi mente: El Método Avión”, impartida por el coach dominicano José Darío Vásquez, orientada al desarrollo personal y empresarial.

La agenda continúa el martes 24 con la conferencia magistral “Visión histórica de la geopolítica de la República Dominicana”, a cargo de Iván Gatón, embajador y geopolítico, quien ofrecerá un análisis sobre el posicionamiento estratégico del país en el contexto internacional.

De igual manera, el miércoles 25 se proyectará el documental «Sucre (Azúcar): Miquel Ballester, el navegante del azúcar», que explora el vínculo histórico entre Tarragona y la República Dominicana. La presentación estará a cargo de la historiadora catalana Vicky Roldán Carrasco y la gestora cultural dominicana Consuelo Velázquez.

Mientras que la noche del jueves 26 estará dedicada al talento artístico con “Voces de Quisqueya en el Exterior”, un espacio de reconocimiento a los artistas dominicanos que desarrollan su labor en Cataluña, destacando su valioso aporte cultural y creativo.

Para finalizar, el acto de clausura se celebrará el sábado 28 de febrero con la conmemoración oficial del 182 aniversario de la Independencia Dominicana, en colaboración con el Instituto de los Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) y la Alianza de Asociaciones Dominicanas. La actividad tendrá lugar en el Centro Cívico y Cultural La Bòbila de L’Hospitalet de Llobregat, en una ceremonia cargada de simbolismo patriótico, cultura y orgullo nacional.

El Consulado General de la República Dominicana en Barcelona invita cordialmente a toda la comunidad dominicana, así como a sus amigos y relacionados, a participar en esta significativa celebración que reafirma nuestras raíces y fortalece el sentido de pertenencia, conmemora nuestras fiestas patrias y expone con orgullo nuestras tradiciones, afianzando así la presencia de la República Dominicana en el exterior.