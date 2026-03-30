Impacto de las pantallas en la crianza: Especialista alerta sobre salud mental infantil

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La ausencia de los padres y la creciente exposición de los niños a dispositivos electrónicos están configurando una nueva forma de crianza que preocupa a los especialistas en salud mental. Así lo advirtió la psicóloga Lía Biaggi durante una entrevista en el programa de televisión Despertar Político, donde abordó los efectos del entorno digital en el desarrollo infantil.

“La crianza no puede ser a control remoto”, afirmó de forma categórica, al explicar que muchos menores están siendo formados, en gran medida, por el contenido que consumen en pantallas, sin la orientación adecuada de adultos responsables.

Según explicó la especialista, el acceso temprano y sin supervisión a redes sociales y contenidos digitales está generando efectos preocupantes en niños y adolescentes.

“Las pantallas estimulan las mismas áreas del cerebro que una droga, especialmente en cerebros que aún no están completamente desarrollados”, señaló.

Esta sobreexposición, agregó, puede derivar en adicción, ansiedad, depresión y una percepción distorsionada de la realidad, afectando no solo el comportamiento, sino también la capacidad de concentración y regulación emocional.

Otro de los puntos críticos abordados fue el acceso a contenido no apto para menores, cada vez más frecuente en edades tempranas.

Menores? El riesgo oculto para la salud mental de niños y niñas

La psicóloga advirtió que esta exposición está influyendo en decisiones y conductas que los niños no están preparados para manejar, acelerando procesos emocionales y sociales sin el acompañamiento necesario.

En cuanto a la crianza dentro del hogar, Biaggi fue enfática al rechazar el castigo físico como método de disciplina.

“Educar no es golpear. Los límites son necesarios, pero deben aplicarse desde el respeto y el amor, no desde la violencia”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en la importancia de establecer reglas claras y coherentes entre padres y cuidadores, evitando contradicciones que debiliten la autoridad en el hogar.

Sobre el sistema educativo, la especialista consideró necesario revisar el uso de dispositivos electrónicos dentro de las aulas, al tiempo que abogó por retomar métodos tradicionales que favorezcan la concentración.

También subrayó la necesidad de fortalecer la autoridad del docente, dentro de un marco de respeto, como parte fundamental del proceso educativo.

Biaggi señaló que en República Dominicana aún existe una brecha importante en el acceso a servicios de salud mental.

“La depresión es una condición médica real, no una elección. Requiere evaluación, acompañamiento profesional y, en muchos casos, tratamiento”, explicó.

Finalmente, la especialista hizo un llamado a padres, educadores e instituciones a asumir un rol más activo en la formación de niños y adolescentes.

“La crianza requiere presencia, atención y guía constante. No podemos delegarla en una pantalla”, concluyó.