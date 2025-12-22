Día Mundial del Termómetro: Cómo medir correctamente la temperatura

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El 22 de diciembre se celebra el Día Mundial del Termómetro, un instrumento tan básico como esencial utilizado para medir la temperatura corporal o ambiental.

Con esta efeméride se rinde homenaje a la invención del termómetro y su utilidad en la vida cotidiana, especialmente en el campo de la medicina.

Cómo tomarte la temperatura



Mayo Clinic explica la forma correcta para tomar la temperatura para que no cometas errores:

Siempre usa termómetros digitales para tomarte la temperatura. A causa de la probabilidad de exposición o ingestión de mercurio, los termómetros de vidrio con mercurio se han dejado de usar y ya no se recomiendan.

Sin importar qué tipo de termómetro uses, toma estas precauciones:

- Lee las instrucciones que vienen con el termómetro.

-Lávate las manos con agua tibia y jabón antes de usar el termómetro.

-Limpia siempre el termómetro antes y después de usarlo, límpialo con alcohol rectificado o con agua tibia y jabón.

-No uses el mismo termómetro para tomar temperatura oral y rectal. Compra dos termómetros y ponles etiquetas que digan cuál es oral y cuál es rectal.

-Espera al menos por 6 horas después de tomar medicamentos que pueden bajar la temperatura, como acetaminofén (Tylenol, otros), ibuprofeno (Advil, Motrin IB, otros) o aspirina.

Temperatura oral

Necesitarás usar un termómetro en la boca.

-Si has estado comiendo o bebiendo, espera 30 minutos antes de tomarte la temperatura por boca.

-Enciende el termómetro digital. Coloca la punta del termómetro debajo de la lengua.

-Cierra la boca alrededor del termómetro por el período de tiempo que se requiera o hasta que el termómetro emita un sonido indicando que ha terminado.

-Quita el termómetro y lee el número.

Temperatura en el oído



Un termómetro digital de oído usa un rayo infrarrojo para medir la temperatura dentro del conducto auditivo.

-Enciende el termómetro digital. Colócalo con cuidado en el conducto auditivo, no más allá de lo que indiquen las instrucciones que vinieron con el dispositivo.

-Mantenlo ajustado en el lugar hasta que oigas que emite un sonido indicando que ha terminado la medición.

-Extrae el termómetro y lee el número.

Temperatura de la arteria temporal



Los termómetros para la arteria temporal usan un escáner infrarrojo para tomar la temperatura de esta arteria en la frente.

-Enciende el termómetro digital.

-Pásalo por la frente con suavidad y lee el número.

Temperatura en la axila



Si es necesario, se puede usar un termómetro digital en la axila. Pero la temperatura en la axila generalmente es menos precisa que la temperatura oral.

-Enciende el termómetro digital. Colócalo bajo la axila, asegurándote de que esté tocando la piel y no la ropa.

-Mantenlo ajustado en el lugar hasta que oigas que emite un sonido indicando que ha terminado la medición.

-Extrae el termómetro y lee el número.

Tipos de termómetros



En general, hay dos tipos de termómetros

Los termómetros táctiles o de contacto deben tocar el cuerpo para medir la temperatura.

Los termómetros remotos o sin contacto pueden medir la temperatura corporal sin tocar la piel.