¿Quién fue Ercilia Pepín?, la prócer de la Patria

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Nacida en Santiago de los Caballeros el 7 de diciembre de 1886, Ercilia Pepín inició su labor docente a los 14 años, mostrando desde muy joven una vocación que la llevó a convertirse en una de las educadoras de mayor impacto en la República Dominicana.

Entre los aportes hechos en el ámbito educativo por esta prócer se encuentran el uso del uniforme escolar, la promoción del trato respetuoso entre docentes y estudiantes y la incorporación de enfoques científicos en la enseñanza.

Asimismo, Ercilia Pepín promovió desde las aulas conferencias y jornadas comunitarias tendentes a impulsar la participación plena de las mujeres en todas las áreas de la sociedad y defendió vigorosamente sus derechos civiles y políticos.

Durante la intervención militar de los Estados Unidos en 1916, Pepín se alzó como una voz firme en defensa de la soberanía nacional, emprendiendo un amplio proceso de concientización ciudadana mediante charlas, encuentros y acciones públicas que la consolidaron como una referente patriótica en todo el país.

Medidas del Gobierno dominicano

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley núm. 96-25, que declara a la educadora y activista Ercilia Pepín como Prócer de la Patria y designa el 7 de diciembre de cada año -fecha de su natalicio- como “Día de Ercilia Pepín”, en honor a su legado patriótico, educativo y a su constante defensa de los derechos de las mujeres.

La nueva legislación resalta la trascendencia histórica de una mujer que dedicó su vida a transformar la educación dominicana y a impulsar la participación y presencia femenina en la vida pública.

La referida pieza legislativa establece que la Comisión Permanente de Efemérides Patrias será la responsable de realizar actividades conmemorativas tendentes a promover a Ercilia Pepín como “Prócer de la patria”, para mantener vivo su legado educativo y patriótico. Esta ley, que entrará en vigencia a partir de su publicación en la gaceta oficial, constituye un acto de justicia histórica y un homenaje a una mujer que dedicó su vida a la formación académica del país y a la defensa de los derechos civiles y políticos de la mujer dominicana. Con esta, el Estado dominicano reafirma su compromiso con la memoria y el reconocimiento de las mujeres que han contribuido de manera asidua a la construcción de la República.