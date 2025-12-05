Los dos virus respiratorios que están afectando a la población dominicana

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El doctor y exdirector del Hospital Infantil Robert Reid Cabral, Clemente Terrero, informó este viernes que el virus sincitial respiratorio y las influenzas A y B encabezan los cuadros virales que actualmente están afectando a la población dominicana.

“El virus sincitial respiratorio afecta más a los niños, y el segundo virus puede afectar a la población adulta y a las personas que padecen enfermedades propias”, indicó el infectólogo.

Señaló que eso es una "situación normal" en esta época. “Son virus estacionales que producen un incremento en el período de fin de año”, precisó.

De igual modo, Clemente Terrero exhortó a la población a acudir al centro de salud más cercano tan pronto presenten fiebre, tos, malestar general, náuseas, diarrea, congestión o secreción nasal, u otros signos compatibles con infecciones virales.

“Debe ir (al médico) cuando hay paciente deshidratado, que no quiere alimentarse, que esté vomitando mucho o que tenga malestares fuertes”, pronunció el galeno, al tiempo de destacar que la presencia de estos virus podría disminuir hacia finales de enero o durante el mes de febrero.

Niño afectado por virus respiratorios en hospitales de República DominicanaGuillermo Burgos

Medidas preventivas

Entre las medidas de prevención que recomienda el exaspirante a la presidencia del Colegio Médico Dominicano (CMD), se citan:

Vacunarse contra el virus de influenza.

Mantenerse distante de las personas afectadas por una infección respiratoria.