Francisco Caamaño Deñó: héroe nacional y figura clave de la historia dominicana

Francisco Alberto Caamaño Deñó es una de las figuras más trascendentales de la historia política y militar de la República Dominicana. Militar de carrera y líder revolucionario, fue proclamado presidente constitucional en medio de la Guerra de Abril de 1965, encabezando la lucha por el restablecimiento del gobierno legítimo del profesor Juan Bosch, derrocado en 1963.

Caamaño nació el 11 de junio de 1933 en Santo Domingo. Desde temprana edad estuvo vinculado al ámbito militar, siendo hijo del general Fausto Caamaño Medina, una figura destacada durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, quien llegó a ocupar el cargo de Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas entre 1952 y 1955.

Protagonista de la Guerra de Abril

El 24 de abril de 1965 estalló el levantamiento constitucionalista, y Caamaño asumió rápidamente un rol clave en el movimiento. Tres días después ya era el líder indiscutible de la insurrección. El 27 de abril derrotó a las fuerzas golpistas en el Puente Duarte, consolidando su liderazgo.

Tras la muerte de su amigo y compañero de armas, el coronel Rafael Fernández Domínguez, Caamaño tomó una posición aún más protagónica. Desde Radio Televisión Dominicana llamó al pueblo a lanzarse a las calles en defensa de la constitucionalidad, enfrentando incluso la intervención militar de Estados Unidos.

Desde Puerto Rico, Juan Bosch delegó en él sus derechos constitucionales, y el Congreso Nacional se reunió de emergencia para proclamarlo presidente constitucional de la República en pleno conflicto armado, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y soberanía.

El exilio y su regreso armado

En 1966, Caamaño salió del país como agregado militar en Londres, Inglaterra. Sin embargo, desde el extranjero continuó conspirando contra el gobierno de Joaquín Balaguer, al que consideraba ilegítimo.

El 3 de febrero de 1973 regresó al país desde Cuba junto a un pequeño grupo de combatientes, con la intención de iniciar un frente guerrillero contra el régimen. Desembarcaron en Playa Caracoles, al sur del país, encabezados por Caamaño.

Junto a él participaron Ramón Euclides Holguín Marte (Braulio), Hamlet Herman Pérez (Freddy), Mario Nelson Galán Durán (Balaguer), Claudio Caamaño Grullón (Sergio 1), Juan Ramón Payero Ulloa (Ismael) y Toribio Peña Jáquez (Felipe). Durante los enfrentamientos, varios de ellos perdieron la vida.

Captura y fusilamiento

Caamaño fue apresado en la loma de Nizaíto, en la Cordillera Central, en la zona de Nizao, provincia San José de Ocoa. De acuerdo con testimonios de protagonistas de la época, tras ser capturado por tropas militares en medio de los combates, se dispuso su fusilamiento.

El líder revolucionario murió el 16 de febrero de 1973, a los 39 años, convirtiéndose en una figura emblemática de la lucha por la democracia, la soberanía y el orden constitucional en la República Dominicana.