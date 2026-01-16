Pistolas de hidrogel: diversión peligrosa que amenaza la seguridad de los menores

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Aunque se promocionan como juguetes inofensivos, las pistolas de hidrogel han despertado preocupación entre autoridades y especialistas por los riesgos que representan para la salud de niños y adolescentes.

Estos dispositivos disparan pequeñas esferas llamadas gellets, compuestas en un 98 % de agua y un 2 % de polímero plástico

. Al absorber agua, las bolitas se expanden y adquieren consistencia suficiente para impactar con fuerza en la piel y, sobre todo, en los ojos. Su popularidad ha crecido en América Latina y Europa, donde se venden como alternativa económica a juegos de paintball o airsoft.

pistolas_escopetas_hidrogel

Riesgos para la salud

Especialistas advierten que, pese a su apariencia inocente, estas armas de juguete pueden provocar lesiones oculares graves, como inflamación, desprendimiento de retina e incluso pérdida parcial o total de la visión.

pistolas_escopetas_hidrogel

Además, su diseño similar al de armas reales genera preocupación en espacios públicos, ya que pueden confundirse y provocar situaciones de riesgo.

En Argentina, Panama y Costa Rica por ejemplo, se ha alertado que su venta no está autorizada y que ingresan de manera irregular desde países vecinos, lo que aumenta la falta de control sobre su uso.

Medidas en República Dominicana

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) prohibió en enero de 2026 la comercialización de pistolas y escopetas de hidrogel en todo el país.

El director ejecutivo de la entidad, Eddy Alcántara, explicó que se activó un operativo nacional para retirar estos artículos de jugueterías y comercios, subrayando que la medida busca proteger a la niñez dominicana de riesgos innecesarios.