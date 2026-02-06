High School y Sambil presentan la gran final de la competencia intercolegial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

¡Se acerca el evento juvenil del año! El próximo sábado 7 de febrero, Sambil Santo Domingo se transformará en el punto de encuentro de las promociones más destacadas, con la gran final de la Competencia Intercolegial 2025. Esta plataforma impulsa el arte, el compañerismo y la pasión de nuestros estudiantes, brindándoles una oportunidad única de mostrar su talento.

Organizado por Sambil y High School, con el apoyo de GEDU como patrocinador oficial, el evento busca que los jóvenes vivan la experiencia de su promoción en un escenario inolvidable, con pantallas, luces y producción al más alto nivel. No se trata solo de competir, sino de disfrutar, compartir y crear recuerdos que durarán toda la vida.

Las pomociones finalistas presentarán sus propuestas en baile, canto y actuación, con presentaciones cargadas de creatividad y energía. Más allá del resultado, lo que se celebra es el esfuerzo colectivo, el talento y la conexión entre estudiantes.

Y por supuesto, hay grandes premios:

RD$300,000 para el primer lugar

RD$200,000 para el segundo lugar

RD$100,000 para el tercer lugar

Y Dos premios adicionales de RD$50,000 cada uno, que serán sorteados entre las promociones que participaron y no resultaron ganadoras, como reconocimiento a su entrega y entusiasmo.

Además, el público también podrá ganar premios como una laptop, un televisor y otras sorpresas. Será una tarde para disfrutar, compartir y celebrar lo mejor de la juventud dominicana.

Con la producción general de Wanda Camilo, el evento contará con un jurado de reconocidas figuras del ámbito artístico, quienes evaluarán las presentaciones tomando en cuenta la creatividad, el desempeño escénico y la conexión con el público.

Gracias al respaldo de GEDU, comprometido con la educación y el desarrollo de los jóvenes, y al apoyo de aliados como Taco Bell, PUCMM, UNPHU, EPS, Honor y Maybelline, esta actividad se consolida como una verdadera acción de impacto social que apuesta por el arte como herramienta de formación.

Sambil, como siempre, abre sus puertas para apoyar el talento y los sueños de la juventud. ¡Y qué mejor manera de iniciar el 2026 que con esta gran celebración del espíritu estudiantil!