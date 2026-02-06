Senador Daniel Rivera impulsa construcción del Centro Comunitario MERSI en Santiago Oeste

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- Con la participación del senador de la República por la provincia de Santiago, Daniel Rivera, fue realizado el acto de entrega de un terreno destinado a la construcción del Centro Comunitario de Servicio Social MERSI, una iniciativa orientada a ampliar el acceso a servicios esenciales y fortalecer la atención social en el distrito municipal Santiago Oeste.

La actividad reunió a representantes de la Fundación Red Misericordia, la Junta Distrital de Santiago Oeste, la Constructora Vistasol CVS y la Oficina Senatorial de Santiago, como parte de una alianza interinstitucional que busca responder de manera directa a las necesidades de sectores vulnerables de la comunidad.

Durante su intervención, el senador Daniel Rivera subrayó que la entrega del terreno marca el inicio de un proyecto con vocación permanente de servicio, enfocado en la atención primaria de salud, la prevención, la orientación social y el acompañamiento a familias en condiciones de riesgo.

El legislador indicó que el Centro MERSI permitirá acercar servicios fundamentales a la población, especialmente a niños, niñas y adolescentes, reduciendo brechas históricas de acceso y mejorando la presencia institucional en el territorio.

“El desarrollo comienza cuando los servicios llegan a la gente y no cuando la gente tiene que salir a buscarlos”, expresó Rivera, al destacar la importancia de iniciativas que se realizan mediante la cooperación del sector público, las organizaciones sociales y la empresa privada.

Asimismo, el congresista reiteró su respaldo al proyecto y aseguró que desde el Senado continuará promoviendo acciones que incidan directamente en la calidad de vida de las comunidades de la provincia.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Red Misericordia, Olga Noboa, explicó que el Centro Comunitario de Servicio Social MERSI surge como una respuesta estructurada a las demandas sociales de Santiago Oeste y se fundamenta en ofrecer atención sostenida y acompañamiento comunitario a largo plazo.

En tanto, el presidente de la Constructora Vistasol CVS, José Espinal, manifestó que la donación del terreno representa un compromiso concreto del sector privado con el desarrollo comunitario, resaltando que la inversión social es parte esencial del crecimiento territorial y humano.

De su lado, el director distrital de Santiago Oeste, Eddy Báez, agradeció a las instituciones por el respaldo al proyecto, destacando que el centro contribuirá a fortalecer la atención social y a generar nuevas oportunidades para los residentes del sector.

El acto concluyó con la firma del contrato y convenio de entrega del terreno, formalizando el inicio del proceso de construcción del Centro Comunitario de Servicio Social MERSI, el cual operará como Unidad de Atención Primaria (UNAP) y como espacio de servicios sociales, culturales y de orientación comunitaria.