¿Qué pasará hoy?
Horóscopo de hoy: predicciones para tu signo y consejos
Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.
ARIES (21/03 – 21/04)
Estás pasando por un período grandioso, trata de aprovechar hasta el último momento de cada situación, no te arrepentirás.
TAURO (22/04 – 21/05)
Trabajas duro todo el tiempo, trata de tomar un momento para relajarte porque tu energía tenderá a abandonarte.
GÉMINIS (22/05 – 21/06)
Hoy tendrás la oportunidad de volver a dialogar con aquella persona con quien te has llevado mal por tanto tiempo. Aprovecha.
CÁNCER (22/06 – 21/07)
Trata de no forzar tus propios intereses para con los demás, ya que está bien que seamos diferentes en ciertos aspectos de la vida.
LEO (22/07 – 21/08)
Dale a las cosas el valor que tienen. Si no se lo valorizas, pierdes el tiempo y si no le das valor, pierdes tus intereses.
VIRGO (22/08 – 21/09)
Todos hemos vivido aprendizajes y no se aprende sin situaciones dolorosas que se conectan con otras felices.
LIBRA (22/09 – 21/10)
Un sueño te hará amanecer con un estado de tristeza por recordar tiempos que ya no están. Recuerda con amor.
ESCORPIO (22/10 – 22/11)
Tienes muchas posibilidades de que te suceda una aventura cuando y donde menos te esperas. Debes estar dispuesto.
SAGITARIO (23/11 – 21/12)
No todo lo planeado suele salir como esperamos. No te desesperes si recibes una respuesta negativa, tendrás otra oportunidad.
CAPRICORNIO (22/12 – 21/01)
Si no estás seguro de lo que sientes respecto de esa situación en especial, trata de relajarte y pensar bien las cosas.
ACUARIO (22/01 – 21/02)
Estás pasando por un momento en que las cosas no pueden salir mejor. Es momento de iniciar algún nuevo emprendimiento.
PISCIS (22/02 – 21/03)
Deberás hacer uso de tu capacidad de comunicación, ya que se podrían presentar problemas en tu círculo íntimo.