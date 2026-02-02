Horóscopo de hoy: predicciones para tu signo y consejos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES (21/03 – 21/04)

Estás pasando por un período grandioso, trata de aprovechar hasta el último momento de cada situación, no te arrepentirás.

TAURO (22/04 – 21/05)

Trabajas duro todo el tiempo, trata de tomar un momento para relajarte porque tu energía tenderá a abandonarte.

GÉMINIS (22/05 – 21/06)

Hoy tendrás la oportunidad de volver a dialogar con aquella persona con quien te has llevado mal por tanto tiempo. Aprovecha.

CÁNCER (22/06 – 21/07)

Trata de no forzar tus propios intereses para con los demás, ya que está bien que seamos diferentes en ciertos aspectos de la vida.

LEO (22/07 – 21/08)

Dale a las cosas el valor que tienen. Si no se lo valorizas, pierdes el tiempo y si no le das valor, pierdes tus intereses.

VIRGO (22/08 – 21/09)

Todos hemos vivido aprendizajes y no se aprende sin situaciones dolorosas que se conectan con otras felices.

LIBRA (22/09 – 21/10)

Un sueño te hará amanecer con un estado de tristeza por recordar tiempos que ya no están. Recuerda con amor.

ESCORPIO (22/10 – 22/11)

Tienes muchas posibilidades de que te suceda una aventura cuando y donde menos te esperas. Debes estar dispuesto.

SAGITARIO (23/11 – 21/12)

No todo lo planeado suele salir como esperamos. No te desesperes si recibes una respuesta negativa, tendrás otra oportunidad.

CAPRICORNIO (22/12 – 21/01)

Si no estás seguro de lo que sientes respecto de esa situación en especial, trata de relajarte y pensar bien las cosas.

ACUARIO (22/01 – 21/02)

Estás pasando por un momento en que las cosas no pueden salir mejor. Es momento de iniciar algún nuevo emprendimiento.

PISCIS (22/02 – 21/03)

Deberás hacer uso de tu capacidad de comunicación, ya que se podrían presentar problemas en tu círculo íntimo.