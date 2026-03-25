Horóscopos de hoy 25 de marzo 2026: lo que tu signo dice sobre tu trabajo y relaciones

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ARIES 21/03-21/04

Te angustiarás por interpretar mal algo que te dicen en tu trabajo. Aprende a no tomarte las cosas tan a pecho.

TAURO 22/04-21/05

Tienes que atar cabos en el hogar. No dejes las cosas sueltas ni esperes que los demás te resuelvan los problemas.

GÉMINIS 22/05-21/06

Dedicarás tiempo a tareas creativas y culturales. No le prestes atención a lo que un amigo te diga sobre una situación de trabajo.

CÁNCER 22/06-21/07

Tus amigos serán un buen sostén e incluso te harán recapacitar cuando estés a punto de cometer errores. Cuídalos.

LEO 22/07-21/08

Sientes que tienes brillo y energías y eso te lleva a ser impulsivo. Sigue tus instintos a la hora de ir de compras.

VIRGO 22/08-21/09

Hoy recibirás la oportunidad de hacer un viaje por aire, quizás a cargo de otra persona. Podría ser de negocios o educativo.

LIBRA 22/09-21/10

Si tus objetivos son elevados puedes tener gran capacidad para transformar tu vida y también hacer un aporte para mejorar el mundo.

ESCORPIO 22/10-22/11

Oportunidades afectivas en ámbitos de estudios o culturales. Conflictos familiares con hermanos o parientes cercanos.

SAGITARIO 23/11-21/12

Llegarán condiciones que pondrán la situación más estable y optimista. Mientras, hay que tener y cuidado con proyectos utópicos.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Los problemas tomarán un giro favorable y se presentarán claras oportunidades, solo es cuestión de analizarlas y decidir.

ACUARIO 22/01-21/02

Pareces estar destinado a cargar con todas las responsabilidades, incluso aquellas que no tienen por qué ser de tu incumbencia.

PISCIS 22/02-21/03

Tu integridad y honestidad te preservarán de todas las vibraciones negativas que se encuentran a tu alrededor. Cuídate.