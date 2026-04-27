Realizan conferencia “La Guerra de Abril, sus Obstáculos y la Construcción de la Democracia”

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Con motivo del aniversario de la revolución y guerra patria iniciada el 24 de abril de 1965, el Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG) realizó la conferencia “La Guerra de Abril, sus Obstáculos y la Construcción de la Democracia”, a cargo de Andrés Fortunato Victoria, quien detalló las causas y consecuencias de esta gloriosa gesta histórica, considerada como el tercer acontecimiento político-militar del Siglo XX y de la historia republicana.

Entre los antecedentes principales del inicio de la guerra de abril se destacaron entre otros aspectos, el golpe de Estado perpetrado en contra del gobierno democrático del Profesor Juan Bosch, lo cual representó una frustración en contra de las libertades surgidas con el ajusticiamiento del dictador Trujillo, tal y como se demostró, al celebrarse las primeras elecciones libres, en muchos años, el 20 de diciembre de 1962.

Fortunato Victoria explicó, desde una perspectiva cívico-militar, soberana y geopolítica, como un conflicto civil se transformó en guerra Patria.

Enfatizó como un sueño democrático fue truncado en la experiencia democrática que comenzó a disfrutar toda la nación, por la celebración de unas elecciones donde se expresó libremente la voluntad popular, la cual fue frustrada, con el golpe de Estado, al Presidente, Profesor Juan Bosch, el 25 de septiembre de 1963.

En la conferencia se destacó el papel determinante del Capitán Mario Peña Taveras, al apresar al Jefe de Estado Mayor, General Marco Rivera Cuesta y el llamado que hizo el Doctor José Francisco Peña Gómez, al pueblo, para que respaldara la firme determinación democrática de los militares constitucionalista, sin la cual la sublevación militar iniciada ese 24 de abril, hubiera fracasado.

Finalmente, el presidente at-vitan de la Fundación, destacó la fiereza con que los militares y el pueblo democrático vencieron en la batalla del puente Duarte, a las tropas contrarias a la constitución; tomaron la fortaleza Ozama, para sumar más armas, para defenderse de la invasión americana iniciada el 28 de abril y hacer una resistencia al ejército americano, el más poderoso del mundo, hasta obligarlo a negociar el 31 de agosto de 1965.

El Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG) está ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo.

Para más información pueden acceder a su perfil de Instagram: @museohistoriaygeografiard o comunicarse al 809 687 6452.